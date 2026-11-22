La presidenta del Banco de Previsión Social ( BPS ) , Jimena Pardo , dijo que está previsto que los directores sociales que se eligen este domingo 22 de noviembre asuman antes de fin de año , una vez que la Corte Electoral los proclame oficialmente. La votación se desarrolla hasta las 19:30 .

En declaraciones recogidas en horas de la mañana por Subrayado, Pardo señaló que la jornada comenzó con todas “las mesas constituidas y sin ningún problema grave”. Por su parte, el PIT-CNT denunció faltantes de listas.

“Como siempre, consultas de personas que no aparecen en el padrón o cuestiones que hay que solucionar, pero lo normal de cualquier elección”, dijo Pardo sobre las primeras horas de la votación. La jerarca recomendó consultar el padrón oficial de la Corte Electoral para saber dónde votar, ante problemas con otros buscadores.

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Pasadas las 18:00 de este domingo, la jerarca confirmó a El Observador que, pese a que la jornada se desarrolla con total normalidad, efectivamente se habían constatado algunos faltantes de listas , tarea que corresponde exclusivamente a la Corte Electoral.

José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, indicó por su parte a El Observador que el relevamiento que realizó el organismo detectó que la irregularidad ocurrió en dos locales de Montevideo y dos localidades de Canelones, pero aseguró que fue subsanada antes de las 10:00 horas.

reveló que hasta las 16 horas el 62,9% del padrón había votado y anunció que el próximo reporte será al cierre a las 19:30.

Qué papel tienen los directores sociales del BPS

“Ellos tienen voz y voto en el directorio del BPS”, dijo Pardo sobre los representantes de los trabajadores, los jubilados y pensionistas y las empresas contribuyentes. El Directorio se reúne una vez por semana y trata entre 60 y 80 asuntos, según explicó.

Los directores sociales también participan en la votación del presupuesto anual del organismo, que define los recursos para la atención digital, presencial y telefónica, así como los proyectos que se priorizan. “Tienen además un rol de canalizar directamente las demandas de los colectivos que representan”, agregó.

Canasta de fin de año del BPS: cuándo se paga y de cuánto es

En otro orden de temas, Pardo recordó a El Observador que el BPS pagará la canasta de fin de año a partir del miércoles 2 de diciembre, junto con las pasividades de noviembre y a través del medio de cobro habitual. La partida será de $ 3.293 por persona, un 4,5% más que el año pasado.

Según el BPS, el pago alcanzará a 165.816 personas y supondrá un desembolso total de unos $ 546 millones. Les corresponde a jubilados que perciben pasividades de hasta $ 21.888 nominales. Con el mismo tope, también pueden recibirla los pensionistas por sobrevivencia, vejez e invalidez y los beneficiarios de Asistencia a la Vejez del Mides que al 30 de setiembre de 2026 fueran mayores de 65 años.

En todos los casos, deben residir en Uruguay y no percibir otros ingresos de origen público o privado.