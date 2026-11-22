Una mujer de 28 años murió este domingo de mañana tras recibir un disparo de arma de fuego durante un altercado en la ciudad de Las Piedras , en Canelones. El episodio ocurrió en las inmediaciones de una plaza, donde la víctima había concurrido a los baños químicos ubicados en la zona de Lavalleja y Batlle y Ordóñez.

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Según las Jefatura de Policía de Canelones, la mujer se encontraba en la plaza cuando se dirigió a los baños químicos y allí mantuvo un altercado físico con un hombre y una mujer. En ese contexto, el hombre “efectuó varios disparos con arma de fuego hacia los presentes”, uno de los cuales impactó en la víctima.

El hecho se conoció próximo a las 05:50, cuando desde el servicio de vigilancia del hospital local se alertó sobre el ingreso de una mujer con una herida de arma de fuego en el hombro, trasladada en un vehículo particular. Pese a la asistencia médica, a las 06:58 se constató su fallecimiento.

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Horas después, la Policía detuvo a un hombre de 21 años señalado como presunto autor del homicidio. De acuerdo con el comunicado policial, el análisis de las cámaras de videovigilancia permitió “individualizar al implicado y orientar el despliegue operativo en el terreno”, lo que posibilitó su localización y detención.

Durante el operativo, los efectivos incautaron una pistola calibre 9 milímetros que estaba requerida por la Jefatura de Policía de Río Negro desde 2024, tres cargadores —uno de ellos extendido para 30 cartuchos—, drogas, dinero y otros elementos que, según la Policía, vinculan al detenido con la investigación.

El hombre carece de antecedentes penales. La víctima, en tanto, tenía dos antecedentes por hurto y receptación.

En la escena trabajó personal de Policía Científica. La Fiscalía Letrada de 3.er Turno dispuso que el detenido permanezca a disposición judicial, además de la toma de declaraciones a testigos y otras diligencias periciales.

La Policía continúa trabajando para obtener nuevos elementos y determinar si hay más personas involucradas en el caso.