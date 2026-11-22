Las personas habilitadas que no votaron en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) del domingo 22 de noviembre y no tengan una causa justificada deberán pagar una multa. El monto parte de $ 1.900 para trabajadores, jubilados y pensionistas y llega hasta $ 38.000 para las empresas, según el instructivo de la Corte Electoral.
Consultado sobre el destino del dinero, el ministro de la Corte Electoral José Garchitorena dijo a El Observador que los fondos “son proventos de la Corte que puede utilizar con autorización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”.
Cuánto es la multa por no votar en las elecciones del BPS
Las empresas que quedaron fuera del padrón por no haber designado un mandatario dentro del plazo reglamentario también deben pagar la multa que corresponda según la cantidad de trabajadores en planilla.
Quienes estaban habilitados para votar en más de un orden deben abonar por separado la multa de cada orden en el que omitieron votar sin justificación. Las personas con 75 años cumplidos están exoneradas de pagar la multa y de justificar el no voto.
Cómo pagar la multa por no votar
El pago se puede realizar en línea, a través del portal de la Corte Electoral, con un usuario de ID Uruguay. El trámite también puede hacerlo otra persona.
Quienes opten por la vía presencial pueden concurrir a una oficina electoral departamental o inscriptora delegada. Allí un funcionario emitirá un talón para abonar en una red de cobranza.