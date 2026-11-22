La Corte Electoral constató faltantes de listas en dos locales de Montevideo y dos localidades de Canelones durante las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) de este domingo 22 de noviembre. El ministro de la Corte José Garchitorena dijo a El Observador que, según el relevamiento del organismo, el problema se resolvió antes de las 10:00.
Por su parte, la presidenta del BPS, Jimena Pardo, confirmó a El Observador que se habían constatado algunos faltantes, aunque señaló que la jornada se desarrolló con normalidad.
En qué locales denunció el PIT-CNT faltantes de la lista 11
El PIT-CNT presentó una denuncia formal ante la Corte Electoral por lo que calificó de “graves irregularidades” en la apertura de las mesas. La central sindical sostuvo que más de 30 circuitos comenzaron a funcionar sin hojas de la lista 11, del orden de los trabajadores, y que hubo electores que no pudieron votar por esa lista o que terminaron votando en blanco.
Según el relevamiento sindical, los primeros reclamos llegaron del Liceo La Espiga y la Escuela Benjamín Franklin, en Montevideo, y del Liceo de Casarino, en Paso del Andaluz, y el Club Artigas de Castellanos, en Canelones. Garchitorena informó cuántos puntos identificó la Corte en cada departamento, sin precisar sus nombres.
En el anexo presentado ante la Corte Electoral, el PIT-CNT detalló los locales y circuitos específicos donde se denunció la ausencia de hojas de la lista 11:
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Paso del Andaluz – Liceo Casarino: circuitos 474, 475, 476 y 477.
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Club Artigas (Castellanos, Canelones): circuito 477.
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Escuela 403: circuitos 491, 492 y 493.
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Liceo 49: circuitos 511, 512, 513, 514 y 515.
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Escuela 338: circuitos 485 y 490.
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Liceo 139: circuitos 504, 505, 506, 507, 508, 509 y 510.
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Escuela 360: circuito 523.
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Escuela 140: circuitos 516, 517, 518, 519, 520 y 521.
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Liceo La Espiga: circuitos 494, 495, 496, 497, 498 y 499.
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Escuela 153: circuitos 500, 501, 502 y 503.
En la carta firmada por su presidente, Marcelo Abdala, la central aseguró que había entregado 250 hojas de votación por circuito en todo el país y sostuvo que las mesas debieron esperar a que llegaran las listas antes de abrir la votación.