La Directiva de Nacional desautorizó públicamente a Perchman y Amaro Nadal: rechazó "enfáticamente" sus dichos sobre el decanato del fútbol uruguayo

La Directiva de Nacional emitió este viernes un comunicado, firmado por su presidente Ricardo Vairo , en el que rechaza “enfáticamente” las declaraciones del vicepresidente Flavio Perchman y el vocal Amaro Nadal que este jueves circularon en referencia al decanato del fútbol uruguayo.

Sus respectivos dichos no cayeron bien en directivos e hinchas del club, lo que generó una gran polémica y un pedido de disculpas de Perchman en sus redes.

“La Comisión Directiva del Club Nacional de Football rechaza enfáticamente las declaraciones de su vicepresidente, Flavio Perchman, y su vocal Amaro Nadal acerca del decanato de nuestra institución . Dichas expresiones fueron realizadas a título estrictamente personal y no representan la posición de esta Comisión Directiva ni el sentir de los socios e hinchas de Nacional”, dice el comunicado de Nacional.

“Reafirmamos de manera categórica la condición del Club Nacional de Football como Decano del Fútbol Uruguayo . Esta condición cuenta con sólidos fundamentos históricos y documentales, expuestos y sostenidos por diversos historiadores a través de investigaciones, libros, publicaciones y alegatos, y constituye parte fundamental de nuestra historia e identidad institucional. Destacamos el trabajo de nuestra Comisión de Historia y Estadística que cuenta con toda esta información a disposición”, agrega la nota que también está firmada por el secretario albo Raúl Giuria.

Flavio Perchman habló del decanato de Nacional y de Peñarol, que salió a responder, y horas después pidió disculpas; ¿qué dijo el vicepresidente?

El cambio de actitud "positiva" que tuvieron los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central que fue destacado por Flavio Perchman

Además, se cuestionan los dichos de Perchman y Nadal. “Quienes ocupamos responsabilidades de conducción tenemos el deber, la obligación y el honor de defender y respetar nuestra identidad. Las opiniones personales de ningún dirigente pueden comprometer la posición institucional del Club ni desconocer su historia”, señala el comunicado.

Comunicado oficial de la Comisión Directiva del Club Nacional de Football. pic.twitter.com/JjyGz9Kf9P — Nacional (@Nacional) October 9, 2026

Lo que dijo Flavio Perchman

Como informó Referí este jueves, Perchamn pidió disculpas en sus redes luego de sus declaraciones al hablar del decanato.

En una nota con el periodista partidario Leo Atmé, tras abordar el tema de la historia de los dos grandes del fútbol uruguayo, expresó: "Eso no da para discutir. La realidad es que Nacional fue siempre Nacional. Si ellos se perciben del 91 (1891) es un tema de ellos. La realidad es que Nacional fue siempre Nacional y Peñarol fue durante 20 años CURCC y eso es lo que veo con diferencia. Y después no me doy cuenta cuál es el sentido... porque todos entendemos que el más decano es Albion. A veces me parece bárbaro que nos sintamos el decano pero la verdad, no me agrega tanto. Peñarol no es (el decano) seguro porque un equipo que nació en el 91 (1891) y cambio de nombre en el 13 (1913)".

Luego del revuelo que se armó, Perchman pidió disculpas en X. "En el día de ayer, durante el programa Arriba Bolso, realicé una serie de comentarios referidos al tema del Decanato. Debo reconocer, con absoluta honestidad, que se trata de un asunto que no domino en profundidad y que, por esa razón, algunas de mis expresiones fueron erróneas".

En el día de ayer, durante el programa Arriba Bolso, realicé una serie de comentarios referidos al tema del Decanato. Debo reconocer, con absoluta honestidad, que se trata de un asunto que no domino en profundidad y que, por esa razón, algunas de mis expresiones fueron erróneas. — Flavio Perchman (@FlaCePer) October 8, 2026

"Por ello, quiero pedir sinceras disculpas a todos los hinchas de Nacional. Lo que no puedo permitir —ni considero justo— es que las expresiones de una persona que reconoce no tener un conocimiento suficiente del tema sean tomadas como verdad absoluta, cuando claramente no lo son".

“Y que adquieran mayor peso que las investigaciones y conclusiones de reconocidos historiadores . Considero muy especialmente a Horacio Cabral Gurméndez, autor de Lapidaria Verdad, y al Dr. Enrique Tarigo, quien fue responsable del informe sobre el Decanato en 1991", agregó.

Sus declaraciones llevaron a que Peñarol realizara publicaciones este jueves a la noche, destacando el año 1891.

Lo que dijo Amaro Nadal

Además de Perchman, este jueves trascendieron declaraciones de Amaro Nadal, vocal tricolor, que también generaron malestar en hinchas y directivos.

“Lo que está claro es que el año que festeja Peñarol, se fundó CURCC, que tenía los mismos colores, que era del mismo barrio, lo que sea... Y en 1913 pasó a ser Peñarol. Y esa polémica se da toda la vida. Yo no me voy a poner a decir. La realidad está en la historia de por medio”, dijo a Misión Deportiva por Radio Fénix 1330.