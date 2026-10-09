Gastón Martirena, el dueño de las pelotas quietas de Nacional que rápidamente se destacó por sus asistencias para goles y lidera el ranking del Clausura

Desde su llegada a Nacional , con su debut en el clásico ante Peñarol a días de su arribo a los tricolores, Gastón Martirena ha confirmado su categoría con buenos rendimientos y con un rol clave en el que se ha destacado en los últimos partidos: las asistencias.

El jugador que se sumó a los albos desde Racing de Avellaneda en el período de pases de mitad de año se adueño de las pelotas quietas, con muy buenas ejecuciones, y ya suma cuatro pases de gol en lo que va del Torneo Clausura, con la última en el partido ante Montevideo City Torque en el centro para el cabezazo de Tomás Viera en el 1-0 que abrió el marcador.

Con esa cifra, Martirena ya es el principal asistente de Nacional en lo que va de toda la Liga AUF Uruguaya, superando las tres que registra Maximiliano Gómez.

Luego de sus debut en el clásico ante Peñarol con una histórica victoria en el Campeón del Siglo, en el que Martirena completó los 90 minutos en un gran esfuerzo tras haber llegado esa semana a los albos, el ex Liverpool tuvo su primera asistencia en el siguiente partido ante Juventud de Las Piedras que tuvo empate 2-2.

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Gastón Martirena Foto: Enzo Santos/FocoUy

En ese partido fue el encargado del centro en el que llegó el gol de Francisco Calvo para el 2-1 parcial de los albos, en un tiro de esquina en la que la pelota atravesó la defensa sin que nadie la despejara y le quedó al costarricense para definir de derecha.

Tras el partido ante Wanderers, que también tuvo empate, el extremo derecho sumó una nueva asistencia en el agónico triunfo con remontada por 3-2 ante Defensor Sporting.

La fórmula volvió a repetirse: centro de Martirena y aparición en el segundo palo de Calvo, para un gol que hizo estallar al Gran Parque Central y que el volante celebró colgándose del tejido.

Gastón Martiren Foto: Enzo Santos/Focouy

En el siguiente encuentro, ante Cerro Largo en el Ubilla, nuevamente tuvo una asistencia tras llegar al fondo por la banda derecha y mandar un gran centro en carrera para que Tiziano Correa definiera con un gran cabezazo.

Y su tercer pase de gol consecutivo, y cuarto hasta el momento, fue el lunes ante Montevideo City Torque en el Gran Parque Central. Esa vez fue de pelota quieta, con un centro que cabeceó Tomás Viera y que abrió el partido para los tricolores a los 10 minutos, que luego se quedaron con el triunfo por 2-0.

Las charlas y los centros

Tras el partido ante Defensor Sporting, Martirena brindó una conferencia de prensa junto a Luis Mejía y fue consultado por si había hablado con sus compañeros sobre su estilo para lanzar centros al área.

"Hemos tenido esa charla, para conocernos entre nosotros, yo digo que siempre que tengo la oportunidad de sacarme uno de encima trato de tirar la pelota en el área”, dijo.

Tiziano Correa recibe el saludo de Martirena y se acerca Maximiliano Silvera tras convertir el 1-0 de Nacional ante Cerro Largo FOTO: @LIGAAUF

“Es lindo hacérsela llegar. Siempre hablar, tener ese vínculo, hablar con todos los jugadores”, comentó.

En Nacional destacaron que las asistencias y pelotas quietas de Martirena fueron una de las características que necesitaban cubrir en el equipo y que al fichar al extremo y lateral derecho acertaron, lo que el jugador está demostrando con sus buenos registros en ese rubro.

Ya aparece en el ranking

Con sus cuatro asistencias en el Clausura, Martirena lidera el ranking de los máximos asistidores del torneo junto a Gonzalo Montes de Montevideo City Torque, según los datos de Transfermarkt.

Luego, con tres, aparecen Ramiro Degregorio de Liverpool, Brahian Alemán de Cerro, Eric Remedi de Peñarol, Ález Vázquez de Racing, Luka Andrade de Torque y José Alberti de Wanderers.