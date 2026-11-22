Quienes estaban habilitados para votar en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) del domingo 22 de noviembre y no pudieron hacerlo por una causa prevista en la normativa pueden justificar el no voto a partir del lunes 23 de noviembre. El plazo general vence el 21 de enero de 2027, según la Corte Electoral. Para quienes estaban fuera del país el día de la elección, el plazo es de 60 días desde su regreso a Uruguay.
Cómo justificar el no voto en las elecciones del BPS
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Identificá la causal y reuní la documentación. La Corte Electoral admite motivos de salud, fuerza mayor, ausencia del país y residencia fuera del departamento en el que correspondía votar.
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Elegí cómo presentar la solicitud. Para hacer el trámite en línea, ingresá al portal de la Corte Electoral con un usuario de ID Uruguay. También puede hacerlo otra persona con su propio usuario, sin límite de solicitudes. Si preferís la vía presencial, podés presentar la documentación en una oficina electoral departamental o inscriptora delegada.
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Presentá una justificación por cada orden en el que no votaste. Si estabas habilitado en más de un orden, el trámite se hace por separado para cada uno.
Las personas con 75 años cumplidos están exoneradas de justificar el no voto y de pagar la multa.
Qué documentos hay que presentar, según la causal
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Enfermedad, invalidez o imposibilidad física. El certificado médico debe indicar el motivo que impidió votar, cuánto duró, el lugar y la fecha de expedición, y llevar la firma del médico. Si proviene de una institución médica privada, debe incluir timbre profesional. Quienes estaban internados el día de la elección pueden presentar un certificado del establecimiento, que también puede realizar el trámite.
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Fuerza mayor. Hay que explicar con precisión qué impidió concurrir al circuito y acreditarlo con documentación.
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Ausencia del país. Se pueden presentar documentos que acrediten las fechas de salida y regreso, como un certificado de Migración, el pasaporte o los pasajes. La Corte también admite constancias de trabajo en el exterior u otros documentos similares.
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Domicilio en otro departamento. Hay que presentar documentación que acredite el domicilio real fuera del departamento donde correspondía votar. Esta causal está excluida para los mandatarios de empresas.
Quienes residen en el exterior pueden acreditar que se encuentran fuera del país ante el consulado uruguayo más cercano a su domicilio. Para esa vía, la Corte Electoral prevé un plazo que va desde los 20 días anteriores hasta los 20 días posteriores a la elección.