Quienes estaban habilitados para votar en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) del domingo 22 de noviembre y no pudieron hacerlo por una causa prevista en la normativa pueden justificar el no voto a partir del lunes 23 de noviembre. El plazo general vence el 21 de enero de 2027, según la Corte Electoral. Para quienes estaban fuera del país el día de la elección, el plazo es de 60 días desde su regreso a Uruguay.