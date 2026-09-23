Gastón Martirena y Luis Mejía hablaron tras la remontada de Nacional ante Defensor Sporting: "Con la llegada de Daniel Carreño la cosa ha cambiado"

Los futbolistas de Nacional Gastón Martirena y Luis Mejía brindaron una conferencia de prensa este jueves por la mañana, cuatro días después de la remontada 3-2 contra Defensor Sporting por el Torneo Clausura, y un día antes de viajar a Cerro Largo.

En la renovada sala de prensa del Gran Parque Central, los jugadores tricolores elogiaron al entrenador Daniel Carreño, valoraron el "envión anímico" de la victoria ante Defensor, y no se bajan de la pelea por la Liga AUF Uruguaya.

El primero en hablar fue Martirena, que expresó cómo se siente desde su llegada al club: "Llegué acá con muchísima ilusión y ganas, y convencido también, sabía como estaba el club pero estaba convencido de que a la larga todo va a salir bien . Venía sin minutos, me iba a hacer bien tenerlos y sentirme de nuevo jugador. Vengo sintiéndome muy bien, con mucho aire, y convencido , estoy seguro que si seguimos trabajando todo va a salir".

Luego, Mejía confesó que le pidió a la selección de Panamá no ser convocado para esta fecha FIFA "por el momento que estaba atravesando al club", y agradeció al cuerpo técnico del combinado por comprender la situación.

Los periodistas le preguntaron a los futbolistas si el partido de este sábado ante Cerro Largo, en el Estadio Ubilla de Melo, es "la última bala" para Nacional en su deseo de pelear por el Torneo Clausura y la Liga AUF Uruguaya. "Sabemos lo que estamos enfrentando fin de semana a fin de semana y que los márgenes se acortan, vamos a pelear hasta lo último", contestó Mejía.

"Yo vine con las cosas empezadas, sabía cómo estaba el club, lo miraba mucho. Vi muchas cosas positivas desde mi llegada, el grupo muy unido, mucho compromiso, se trabaja mucho. Con Carreño no se perdió todavía pero se ven cosas negativas porque se nos fueron 4 puntos en 3 minutos, pero si seguimos trabajando así como estamos a Nacional nunca hay que darlo por muerto. Cuadro grande, que va en busca de sus objetivos, quedan varios partidos. El sábado tenemos un partido muy difícil, vamos a ir en busca de los tres puntos", contestó por su parte Martirena.

El cambio de Nacional desde la llegada de Daniel Carreño y la remontada contra Defensor

Tras ello, el golero tricolor fue consultado sobre qué cambió en Nacional desde la llegada de Carreño, y contestó que "hay paz en el club". "Encontramos como un padre", declaró el panameño, que luego confesó que no estuvo "en buen nivel" en el primer semestre, período en el que jugó "muchas veces lesionado", y la confianza que le dio el nuevo entrenador lo ayudó a "salir del pozo".

"Estoy disfrutando, no sé si es mi última etapa en el club, pero quiero disfrutarlo", continuó el arquero, que en otra respuesta marcó que aún no piensa en su contrato con Nacional, que finaliza a fin de año.

Referí le consultó a los futbolistas en qué puesto de un ranking de partidos de su carrera meterían la remontada contra Defensor. "Jugué muchos partidos pero lo que se vivió ante Defensor fue único, lo pongo bien arriba. Esto nos tiene que dar ánimos, es un envión anímico importantísimo", respondió Mejía. "Tengo pocos partidos con Nacional, pero difícil que pueda superar a ese. Yo después del 2-1 tenía mucha fe que lo podíamos revertir", contestó Martirena.

Poco después, los periodistas preguntaron si habían notado un cambio de actitud de la hinchada en el encuentro del pasado fin de semana. "Nacional te exige ganar y entendemos a la hinchada. Con la llegada de Daniel la cosa ha cambiado. Futbolísticamente hemos mejorado, queremos a un Nacional más protagonista pero los rivales juegan, y la tranquilidad con la que trabajamos día a día se está reflejando en los partidos. Lo que pasó el fin de semana pasado no es casualidad, porque si no trabajás bien no las lográs. Tenemos buen ambiente", fue la respuesta de Mejía.

Noticia en desarrollo

Repasá todas las declaraciones de Gastón Martirena y Luis Mejía:

Mejía sobre el festejo de Carreño "Vive mucho el fútbol, es muy hincha de Nacional. Esta etapa la está viviendo como si fuese un niño, hay que dejarlo que disfrute".

Mejía y Martirena sobre Maxi Gómez Martirena: "Es muy importante para el club, para el rival llama muchísimo la atención. Nos encanta como juega, sé lo que me pide a mí, que meta la pelota al área. Tiene muchas condiciones, muchas, si está fino es muy importante para nosotros. Ojalá que siga así y haga muchos goles hasta que termine el año". Mejía: "Compite todo el día, quiere ganar a todo. Como lo ves en el partido, en el día a día es así. Agradecido de tenerlo conmigo en Nacional, para mí es el mejor jugador del fútbol uruguayo sin dudas. Ojalá Nacional lo pueda disfrutar mucho tiempo".

Mejía sobre el cambio de actitud de la hinchada ante Defensor "Nacional te exige ganar y entendemos a la hinchada. Con la llegada de Daniel la cosa ha cambiado. Futbolísticamente hemos mejorado, queremos a un Nacional más protagonista pero los rivales juegan, y la tranquilidad con la que trabajamos día a día se está reflejando en los partidos. Lo que pasó el fin de semana pasado no es casualidad, porque si no trabajás bien no las lográs. Tenemos buen ambiente".

Mejía y su rendimiento en el primer semestre "Soy muy autocrítico, sé que no estuve en un buen nivel. No es excusa, pero jugué muchas veces lesionado. Ahora me siento bien, encontré una persona que me dio mucha confianza como Daniel, que me sacó de ese pozo. Estoy disfrutando, no sé si es mi última etapa en el club, pero quiero disfrutarlo. Estoy tranquilo, ahora a tratar de lograr los objetivos".

Martirena: ¿Cuánto pesa la baja de Calvo? "Como persona es espectacular, y como jugador es muy importante. Más allá de lo deportivo siempre está incentivando a los jóvenes para seguir".

Mejía: ¿Deseas continuar el año que viene? "No estoy pensando en eso, estoy pensando en sacar puntos, clasificar a la Copa Libertadores, pelear por el Campeonato Uruguayo. Si se da la posibilidad en el club bienvenido sea".

Martirena: ¿En qué puesto te gusta jugar? "Me siento mucho más cómodo de atrás para adelante".

Mejía y Martirena a Referí: ¿En qué puesto del ranking metés el partido contra Defensor? Mejía: "Jugué muchos partidos pero lo que se vivió ante Defensor fue único, lo pongo bien arriba. Esto nos tiene que dar ánimos, es un envión anímico importantísimo. No perdemos hace ocho partidos, el equipo viene mejorando, solo nos vimos superados el primer tiempo contra Juventud. Los otros partidos hemos intentado superar al rival. Ojalá este envión nos de mucha fuerza". Martirena: "Tengo pocos partidos con Nacional, pero difícil que pueda superar a ese. Yo después del 2-1 tenía mucha fe que lo podíamos revertir. Con Racing tuvimos muchas épicas, pero ahora que estoy con Nacional no sé si va a superar lo que pasó".

Mejía: ¿Qué cambió con Carreño? "Hay paz en el club, encontramos como un padre".

Martirena: ¿Qué análisis hacés del campeonato? "Yo vine con las cosas empezadas, sabía cómo estaba el club, lo miraba mucho. Muchas cosas positivas desde mi llegada, el grupo muy unido, mucho compromiso, se trabaja mucho. Con Carreño no se perdió todavía pero se ven cosas negativas porque se nos fueron 4 puntos en 3 minutos, pero si seguimos trabajando así como estamos a Nacional nunca hay que darlo por muerto. Cuadro grande, que va en busca de sus objetivos, quedan varios partidos. El sábado tenemos un partido muy difícil, vamos a ir en busca de los tres puntos"

¿Cerro Largo es la última bala? Mejía: "Sabemos lo que estamos enfrentando fin de semana a fin de semana, que los márgenes se acortan, vamos a pelear hasta lo último".

Mejía sobre la salida del psicólogo Damián Benchoam "Solo palabras de agradecimiento. Estuvo en un momento muy complicado, en la partida de Juan (Izquierdo). Las nuevas personas están aportando su granito de arena".

Martirena: ¿Has hablado con tus compañeros sobre cómo mandar los centros? "Hemos tenido esa charla, para conocernos entre nosotros, yo digo que siempre tengo la oportunidad de sacarme una de encima trato de tirar la pelota en el área. Es lindo hacérsela llegar. Siempre hablar, tener ese vínculo, hablar con todos los jugadores".

¿Por qué Mejía no viajó a Panamá? "Por el momento que estaba atravesando el club, jugando cosas importantes".

¿Cómo se siente Martirena en sus primeros días en Nacional? "Llegué acá con muchísima ilusión y ganas, y convencido también, sabía como estaba el club pero estaba convencido de que a la larga todo va a salir bien. Venía sin minutos, me iba a hacer bien tenerlos y sentirme de nuevo jugador. Vengo sintiéndome muy bien, con mucho aire, y convencido, estoy seguro que si seguimos trabajando todo va a salir".

Comienza la conferencia de Gastón Martirena y Luis Mejía

Así se ve la renovada sala de prensa del Gran Parque Central, antes de la conferencia

A pocas horas de viajar Este viernes por la mañana Nacional partirá rumbo a Melo, donde enfrentará a Cerro Largo este sábado a las 15:00, en el Estadio Ubilla.