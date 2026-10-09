Peñarol, con la firma de Ruglio, le respondió a Nacional y agradeció a sus dirigentes en el tema del decanato: "Valoramos que no pusieron en duda la verdad"

La encendida polémica en torno al decanato del fútbol uruguayo sumó este viernes un capítulo definitivo. Luego de que la comisión directiva de Nacional desautorizara públicamente los dichos de su vicepresidente Flavio Perchman y del dirigente Amaro Nadal -quienes cuestionaron la postura tradicional de su propio club-, la respuesta institucional de Peñarol no se hizo esperar. A través de un extenso comunicado emitido con la firma de su presidente, Ignacio Ruglio, el club aurinegro salió al cruce valorando las admisiones de los directivos albos y ratificando la vigencia de su "verdad histórica e irrefutable".

El detonante ocurrió tras una entrevista del vicepresidente tricolor, Flavio Perchman, en la que llegó a afirmar que "Peñarol no es el decano seguro" debido al cambio de denominación respecto al Curcc y reconoció que el debate "no da para discutir" ni le agregaba valor.

Pese a que el vicepresidente tricolor ofreció disculpas públicas en sus redes aclarando que no domina el tema en profundidad, sus palabras, sumadas a declaraciones en la misma línea formuladas por el vocal Amaro Nadal, provocaron el fuerte rechazo de la directiva de Nacional y abrieron el frente para la contundente réplica mirasol.

En el escrito publicado este viernes, Peñarol repasó las bases de su fundación y su continuidad histórica: "El 28 de setiembre de 1891, en la localidad de Villa Peñarol, se fundaba el Central Uruguay Railway Cricket Club. Ya desde sus primeros meses se lo conocía como Peñarol, nombre que adoptó oficialmente tras la asamblea de socios del 12 de marzo de 1914, con recepción y aceptación de la Liga Uruguaya de Football, el cual perdura hasta nuestros días".

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Asimismo, la institución aurinegra remarcó su rol fundacional en el fútbol uruguayo: "El 30 de marzo de 1900, junto a Albion Football Club, Uruguay Athletic Club y Deutscher Fussball Klub, fundó The Uruguay Association Football League (devenida en la hoy Asociación Uruguaya de Fútbol). Por su participación desde el primer día y su continuidad en la práctica oficial del deporte (en las diversas entidades competentes), le corresponde el título de decano del fútbol uruguayo".

En uno de los tramos más significativos de la misiva, Peñarol lanzó un dardo directo a la interna de su tradicional rival: "Peñarol agradece todas y cada una de las expresiones, y la honestidad intelectual de todos los dirigentes y representantes de nuestro tradicional adversario, que a lo largo de los años no han puesto en doubt esta verdad histórica e irrefutable. En el marco de la insistencia por difundir conceptos equivocados, valoramos la postura de destacadas autoridades de la institución, que reflota los viejos valores de dicho club, cuando era timoneado por grandes dirigentes como José María Delgado (homenajeado con una tribuna en su honor en el Gran Parque Central)".

Para finalizar, el comunicado resalta los documentos oficiales de la AUF, testimonios de la transición y el otorgamiento de la Personería Jurídica de 1914 firmada por el entonces presidente José Batlle y Ordóñez y el ministro Feliciano Viera, invitando a socios e hinchas a profundizar los detalles documentales en el sitio web oficial de la Comisión de Historia del club.

"De todas formas, y más allá de lo mencionado, el hecho ya estaba comprobado y fuera de discusión gracias a diversos documentos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de los propios testimonios internos del club acerca de la transición, el otorgamiento de la Personería Jurídica en 1914 con la firma de José Batlle y Ordoñez (presidente de la República) y Feliciano Viera (ministro del Interior, y posteriormente presidente de la República), quien la certificó con su rúbrica habiendo visto 'los estatutos del Club Atlético Peñarol, antes denominado Central Uruguay Railway Cricket Club', etc".

Aquí se puede ver el comunicado de Peñarol firmado por Ignacio Ruglio: