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Ronald Araujo llegó muy cansado desde India, pero está en los planes para ser titular en Liverpool ante Manchester City en el regreso de la Premier League

El técnico Andoni Iraola ya lo hizo entrenar este jueves y espera contar con él

9 de octubre de 2026 13:59 hs
Ronald Araujo en Liverpool

Ronald Araujo en Liverpool

La actividad de selecciones suele dejar secuelas en el físico de los futbolistas de élite, y este parate internacional no fue la excepción. Ronald Araujo arribó este jueves a Inglaterra tras una exigente travesía con la selección uruguaya de Diego Forlán en el marco de la doble fecha FIFA de setiembre-octubre. A pesar de la acumulación de minutos y kilómetros en el aire, el zaguero figura en los planes principales del entrenador Andoni Iraola para integrar la alineación titular en el trascendental encuentro del próximo domingo frente a Manchester City en el regreso de la Premier League.

El zaguero central participó en dos de los tres partidos disputados por la celeste durante esta gira asiática.

Ronald Araujo no se quiere perder el partidazo ante Manchester City

Salido desde el arranque frente a Japón y Corea del Sur, Ronald Araujo completó buenas actuaciones antes de ser reservado en el banco de suplentes por Diego Forlán el pasado martes en la holgada goleada por 6-1 ante India.

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A pesar del evidente cansancio acumulado, el zaguero no perdió tiempo y ya se sumó a las prácticas del equipo este mismo jueves.

Antoni Iraola confía plenamente en la capacidad de recuperación del futbolista para liderar la zaga en Anfield Road -jugando últimamente como lateral derecho, aunque está en duda Jéremy Jaquet, donde buscarán hacerse fuertes como locales ante uno de los rivales más poderosos del torneo como Manchester City en este esperado retorno de la Premier League tras el parate por selecciones.

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