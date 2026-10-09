La razón por la que Daniel Carreño no pondrá de titular a Francisco Calvo en Nacional y mantendrá a Tomás Viera contra Central Español por el Torneo Clausura

El Torneo Clausura entra en su etapa de definiciones y cada movimiento estratégico puede marcar el destino de la temporada. De cara al crucial cruce frente a Central Español de este domingo en el Estadio Centenario, Daniel Carreño tomó una decisión clave en la zona defensiva de Nacional: Francisco Calvo iniciará desde el banco de suplentes para cederle la titularidad a Tomás Viera.

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Si bien el futbolista retornó el pasado miércoles en óptimas condiciones de jugar tras disputar cuatro encuentros con Costa Rica por la fecha FIFA de setiembre-octubre, y de quedar eliminados de la Liga de Naciones de la Concacaf, el DT tricolor tomó una resolución que tiene su explicación.

El motivo detrás de esta variante responde directamente a un cálculo reglamentario y de gestión de plantel. Maximiliano Silvera, Luciano Boggio y el propio Francisco Calvo arrastran cuatro tarjetas amarillas en el certamen. En caso de ser amonestados en este encuentro, quedarían automáticamente suspendidos para el trascendente compromiso frente a Deportivo Maldonado el próximo lunes 19, un compromiso en el que el equipo se juega buena parte de sus aspiraciones.

El mismo equipo de Nacional que venció a Montevideo City Torque, sin Luis Mejía Por esta razón, según pudo saber Referí, el cuerpo técnico de Nacional con Daniel Carreño a la cabeza prefirió no arriesgar a Francisco Calvo desde el arranque.