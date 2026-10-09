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La razón por la que Daniel Carreño no pondrá de titular a Francisco Calvo en Nacional y mantendrá a Tomás Viera contra Central Español por el Torneo Clausura

El entrenador tricolor tomó una decisión importante, pese a que cuenta con el costarricense en óptimas condiciones

9 de octubre de 2026 13:14 hs
Francisco Calvo celebra su gol en el clásico ante Peñarol

Francisco Calvo celebra su gol en el clásico ante Peñarol

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El Torneo Clausura entra en su etapa de definiciones y cada movimiento estratégico puede marcar el destino de la temporada. De cara al crucial cruce frente a Central Español de este domingo en el Estadio Centenario, Daniel Carreño tomó una decisión clave en la zona defensiva de Nacional: Francisco Calvo iniciará desde el banco de suplentes para cederle la titularidad a Tomás Viera.

El motivo detrás de esta variante responde directamente a un cálculo reglamentario y de gestión de plantel. Maximiliano Silvera, Luciano Boggio y el propio Francisco Calvo arrastran cuatro tarjetas amarillas en el certamen. En caso de ser amonestados en este encuentro, quedarían automáticamente suspendidos para el trascendente compromiso frente a Deportivo Maldonado el próximo lunes 19, un compromiso en el que el equipo se juega buena parte de sus aspiraciones.

El mismo equipo de Nacional que venció a Montevideo City Torque, sin Luis Mejía

Por esta razón, según pudo saber Referí, el cuerpo técnico de Nacional con Daniel Carreño a la cabeza prefirió no arriesgar a Francisco Calvo desde el arranque.

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El entrenador decidió darle continuidad al esquema y los nombres que vienen de conseguir una importante victoria ante Montevideo City Torque por 2-0 el pasado lunes en el Gran Parque Central, con una sola variante obligada por fuerza mayor: la salida de Luis Mejía por lesión, cuyo lugar bajo los tres palos será ocupado por Alexis Martín.

De esta manera, la oncena inicial para salir a la cancha estará conformado por: Alexis Martín; Tomás Viera, Sebastián Coates, Luciano Rodríguez; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Luciano González, Camilo Cándido; Tiziano Correa y Maximiliano Gómez.

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