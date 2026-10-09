Mohammadreza Beykzadeh en Quedó Picando: de la construcción y el anonimato a conquistar una medalla histórica en lucha para Uruguay en los Juegos Odesur

El luchador iraní-uruguayo Mohammadreza Beykzadeh habló sobre la histórica medalla de bronce en lucha libre que ganó para Uruguay en los Juegos Odesur en una entrevista con Quedó Picando , el programa de deportes del streaming de El Observador, en el que también conversó sobre las dificultades que pasó desde que llegó al país en 2019 y sus objetivos en el futuro.

Nacido en la ciudad iraní de Karaj , ubicada a las afueras de la capital Teherán , Beykzadeh emigró a Uruguay impulsado por la búsqueda de nuevas oportunidades, tras la invitación del primo de su esposa, radicado en el país desde hace quince años . Al poco tiempo de llegar estalló la pandemia de covid-19 , un escenario que ralentizó drásticamente su inserción social.

"Al principio me costaba un montón. Necesitaba hablar y aprender con la gente, el idioma , pero estaban con tapabocas y estaba mucho más complicado. Aprendí el idioma en la calle con la gente, preguntando. Muchas veces me tomaban el pelo, pero con eso me ayudaban , me ayudó un montón a entender la ironía y a integrarme" , señaló el deportista.

Para subsistir, Beykzadeh transitó por más de veinte empleos diferentes , desempeñándose en la construcción, instalaciones eléctricas, refrigeración, jardinería y "en la fábrica" . Aquellos años de inactividad competitiva formal no apagaron su vínculo con la disciplina: en su país natal, la lucha libre constituye el deporte de mayor arraigo popular, equiparable al impacto cultural del fútbol en Uruguay.

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El punto de quiebre: el regreso a los colchones y la medalla en los Odesur

Tras cuatro años alejado de la alta competencia, y luego de participar en cursos para entrenadores y jueces, Beykzadeh retomó la práctica oficial de la lucha en 2023. Su desempeño en el ámbito local le permitió integrarse formalmente a la Federación Uruguaya de Lucha y representar al país en citas internacionales.

El punto cúmbre de este proceso se concretó en los Juegos Odesur, donde obtuvo la medalla de bronce en la categoría de hasta 125 kilos, la primera presea celeste en esta categoría desde que Germán Álvez ganó la medalla de plata en la categoría -68 kg en Valencia 1994.

"La lucha es un deporte que necesita un poco más de visibilidad y apoyo para que los jóvenes puedan competir. Conseguí un buen equipo y grandes amigos que entrenan conmigo todos los días. Esta medalla tiene varios significados; uno de ellos es haber cumplido un sueño personal y llegar a competir al más alto nivel", expresó Beykzadeh.

El logro adquirido posee además una profunda carga emocional. Un día después de ganar la medalla, su madre falleció en Irán. "Estaba enferma ella, pobre y justo después de competencia yo la llamé, hablamos por videollamada. Al otro día desperté y me avisaron", lamentó el luchador, que aseguró que desde ese momento en adelante compite siempre en su memoria.

Mohammadreza Beykzadeh en los Juegos Odesur Foto: COU

Proyección internacional y futuro competitivo

A sus 31 años, Beykzadeh compite en la categoría de 125 kilos, cediendo un margen de entre diez y quince kilogramos respecto al promedio de sus rivales directos. No obstante, compensa la diferencia de fuerza física con velocidad táctica y un riguroso plan de entrenamiento estructurado en doble turno diario, que combina sesiones de fuerza en gimnasio con trabajos específicos en el colchón.

De cara al futuro, el luchador proyecta incrementar su masa muscular hasta alcanzar los 120 kilogramos. Entre sus metas inmediatas figuran los Juegos Panamericanos de Lima en 2027, los Juegos Olímpicos de 2028 y el Mundial de Lucha Libre.

"Esto recién arranca. Mis compañeros están dejando mucha más fuerza y practicando duro porque somos un equipo y todos queremos cumplir nuestros sueños. Ahora tengo por delante el Panamericano y la preparación continúa sin pausa", afirmó.