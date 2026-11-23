El piloto uruguayo Santiago Urrutia vicecampeón del Mundial de Autos de Turismo, el TCR World Tour de la FIA , pese a lograr su mejor participación desde que compite en esta categoría y ser el piloto que más carreras ganó en la temporada.

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Este fin de semana en Macao, China , se corrieron las últimas dos carreras del TCR World Tour 2026, en donde Urrutia ganó la clasificación y la primera carrera, siendo el primer uruguayo en ganar en ese exigente circuito , y pudo descontarle 16 puntos al líder, el español Mikel Azcona .

Pero en la segunda carrera de la etapa pero no logró superarlo en la general y se quedó con el segundo lugar del campeonato, logrando su mejor ubicación desde que compite en esta categoría.

Mikel Azcona y Santiago Urrutia en el podio final del TCR World Tour 2026

Santiago Urrutia llegaba a esta última fecha tercero en la clasificación general, a 39 puntos del líder Azcona y a 6 puntos del segundo, Norbert Michelisz.

Santiago Urrutia ganó en Macao y peleará por el campeonato del TCR World Tour hasta la última carrera, que se disputará esta medianoche

Gran arranque de Santiago Urrutia en Macao: ganó la pole para la primera de las dos carreras que definen el título y le descontó puntos al líder de la general; mirá sus chances

El uruguayo ganó la clasificación e hizo pole, también ganó la primera carrera y terminó séptimo en la segunda y definitiva carrera, en la que había largado noveno.

Santiago Urrutia celebra su victoria en Macao por el TCR World Tour Foto: cedida a El Observador

Si bien pudo descontarle puntos al líder en las tres competencias, clasificación (-5), primera carrera (-5) y segunda carrera (-6), quedó a 23 puntos del español Mikel Azcona y obtuvo el vicecampeonato.

Esta actuación, le permitió superar al húngaro Michelisz y así poder desplazarlo del segundo lugar.

Tras ganar la primera carrera, Urrutia se convirtió en el primer piloto uruguayo en obtener el primer puesto en la pista de Macao, pista considerada como una de las tres más desafiantes del mundo.

Santiago Urrutia hizo pole bajo la lluvia en Macao

Clasificación general final:

1) Mikel Azcona (España / Hyundai) 488 puntos

2) Santiago Urrutia (Uruguay / Geely Cyan) 465 puntos

3) Norbert Michelisz (Hungría / Hyundai) 462 puntos

4) Thed Björk (Suecia / Geely Cyan) – 394 puntos

5) Aurélien Comte – (Francia / Cupra) – 360 puntos

El año 2026 de Santiago Urrutia

Se corrieron 20 carreras por el campeonato del mundo: en Italia, España, Francia, Portugal, Corea del Sur y China (tres fechas). Urrutia logró 10 podios. Salió primero en seis carreras y tercero en cuatro veces.

El uruguayo lideró el campeonato durante gran parte del Mundial. Fue el único piloto en la historia de este campeonato en haber ganado las tres careras de una misma fecha, en la pista de Valencia. Fue uno de los dos pilotos en llegar a la última carrera con chances de obtener el campeonato.

Santiago Urrutia hizo pole bajo la lluvia en Macao

Con el primer puesto conseguido en la primera carrera en Macao, Santi Urrutia logró la sexta victoria del campeonato, siendo el piloto que más carreras ganó en el mundial de autos de turismo 2026.

Su escudería, Geely Cyan Racing, logró el campeonato por equipos. La ubicación de Urrutia en el campeonato fue fundamental para que su equipo obtuviera nuevamente el primer lugar de la clasificación general por equipos.