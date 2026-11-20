El piloto uruguayo Santiago Urrutia comenzó con buen pie su participación en la última fecha del TCR World Tour que se corre en Macao, China, al ganar la clasificación y asegurarse salir en pole position en la primera de las dos carreras en las que se definirá el título.

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Como informó Referí, el coloniense llegaba a esta etapa tercero en la clasificación general pero con chances de finalizar primero si sumaba puntos y supera a quienes estaban arriba en la tabla: el español Mikel Azcona y el húngaro Norbert Michelisz.

Este viernes en la madrugada uruguaya, Urrutia ganó la clasificación bajo lluvia en Macao y saldrá primero en la primera carrera de este sábado.

Además, al lograr la pole le descontó 5 puntos a Azkona, y pasó a estar segundo en la general, superando a Michelisz, a 34 puntos del líder y con los últimos 60 puntos en disputa en las dos últimas carreras .

Santiago Urrutia se la juega por el título en la última etapa del TCR World Tour con dos carreras este fin de semana en Macao; mirá hora y TV

Santiago Urrutia al todo o nada: el uruguayo hizo podio en China y le permite seguir con chances de pelear el título en la última etapa del TCR World Tour

Santiago Urrutia hizo pole bajo la lluvia en Macao

Días, horarios y dónde ver las carreras de Santiago Urrutia

Las dos últimas carreras del TCR World Tour 2026 se disputarán este sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el Circuito de Guia, en Macao, China.

Primera carrera: sábado 21/11 a las 02:20 horas.

Segunda carrera: domingo 22/11 a las 00:00 horas.

Se podrán ver en vivo por el canal de Youtube del TCR World Tour y por Antel TV.

El año de Urrutia

Hasta el momento, se corrieron 18 carreras por el campeonato del mundo: en Italia, España, Francia, Portugal, Corea del Sur y China (dos fechas). Urrutia logró 9 podios. Salió primero en cinco y tercero cuatro veces.

El uruguayo estuvo primero en el campeonato durante gran parte del Mundial.

Fue el único piloto en la historia de este campeonato en haber ganado las tres careras de una misma fecha, en la pista de Valencia.

Además, Urrutia es, junto al español Mikel Azcona, el piloto que más carreras ganó en este año (5).