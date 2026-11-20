Federico Valverde volvió a los entrenamientos del Real Madrid este viernes, tras participar de los dos amistosos de la selección uruguaya en la fecha FIFA de noviembre, y distintos medios españoles informan que el centrocampista acordó la renovación de su contrato hasta 2031.

De acuerdo a la información publicada en primera instancia por el diario As, el uruguayo alcanzó un acuerdo con el Real Madrid para extender su vínculo y convertirse en uno de los jugadores mejores pagos del plantel.

Llegó al club desde Peñarol como un juvenil en julio de 2016 , hace más de diez años, y solo estuvo fuera durante una temporada (2017/2018) cuando fue cedido al Deportivo La Coruña .

Desde su retorno al merengue se ganó un lugar en el equipo, obtuvo 14 títulos –entre ellos dos Champions League– y desde la temporada pasada se convirtió en el capitán del club .

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La "Casa Blanca" se encuentra en medio de la renovación de contratos de su plantel. En los últimos días confirmó la extensión de los vínculos de Arda Guler y Aurélien Tchouaméni , y trabaja para cerrar las renovaciones de Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Brahim Díaz, reportaron medios de España.

La vuelta de Federico Valverde a los entrenamientos del Real Madrid

El Real Madrid completó la última sesión de preparación antes de recibir al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu este sábado, ya con todos los jugadores presentes después de la ventana FIFA, incluyendo a Fede Valverde, que se perdió el entrenamiento de este jueves.

Valverde disputó algo más de media hora en la victoria de Uruguay ante Argentina (1-2) y 28 minutos en el encuentro contra República Dominicana (5-0), en el que marcó el cuarto tanto de la goleada. Ese segundo partido se disputó en la madrugada del martes al miércoles, según el huso horario español peninsular, por lo que Valverde no regresó a Madrid hasta el jueves.

Aurélien Tchouaméni y Bernardo Silva, que volvieron de sus respectivas concentraciones nacionales arrastrando sendas molestias leves, se ejercitaron de nuevo junto a sus compañeros, como ya hicieran el jueves. José Mourinho había confirmado en rueda de prensa que todos sus hombres están disponibles para jugar.

El entrenamiento, abierto a los medios de comunicación en sus primeros 15 minutos, comenzó con ejercicios de activación y una dinámica con dos equipos, tres porterías y la obligación de dar cinco pases antes de rematar a puerta. Al trabajo físico y táctico lo siguieron series de partidos en campo de dimensiones reducidas.

Siguen entrenando en solitario Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en la tibia derecha, y Rodrygo, quien ya encara las últimas fases de la recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió a comienzos de año.

El Real Madrid vuelve a la competición tras el parón de selecciones este sábado frente al Celta, este sábado a las 17:00, en el primero de tres encuentros consecutivos en el Santiago Bernabéu. Los de Jose Mourinho aspiran a sumar la que sería su novena victoria consecutiva entre todas las competiciones.