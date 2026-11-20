Poco después de las 05:00 de este viernes, un conductor de una camioneta furgón despistó de la Ruta 2 , impactó conta un árbol, volcó y murió en el lugar. Bomberos detectó que se derramó una carga corrosiva y ellos se encargaron de la remoción, sin dar más detalles de la sustancia.

Este accidente ocurrió en el kilómetro 275 de la citada ruta, en el departamento de Soriano y es el octavo muerto en accidentes de tránsito en rutas nacionales en los últimos diez días .

Entre los fallecidos de los últimos días, se ubican las muertes de una pareja y de su hija de dos años el miércoles de la semana pasada, fue en el kilómetro 80 de la Ruta 12 , entre Tala y San Ramón, en el departamento de Canelones .

Accidente fatal en Maldonado: un hombre murió atropellado por una moto tras bajar de su camioneta luego de un choque

Tragedia en Canelones: una pareja y su hija de dos años murieron tras un choque frontal en Ruta 12

Este choque involucró a dos vehículos que circulaban en sentidos contrarios y dejó, además, a un hombre de 31 años gravemente herido. El accidente ocurrió poco antes de las 06:00, en una recta con pendiente ascendente de una ruta que se encuentra en obras de pavimentación. El tramo todavía no cuenta con banquinas ni con líneas de señalización horizontal, una situación que, según la Policía Caminera, pudo haber contribuido al accidente.

Las tres personas fallecidas integraban una familia oriunda del departamento de Florida. Las víctimas eran un hombre de 49 años, una mujer de 47 y su hija de dos años, quienes viajaban en un automóvil que circulaba de oeste a este. Los tres fallecieron en el lugar como consecuencia del impacto.

Los otros cuatro muertos en accidentes de tránsito en rutas nacionales

Durante la madrugada del jueves, un hombre de 62 años murió en un accidente ocurrido en el departamento de Maldonado. Más precisamente en la Ruta Perimetral, entre la rotonda de Sodimac y la rotonda de La Candelaria.

El accidente involucró inicialmente a una camioneta Renault Oroch, conducida por la víctima, y un automóvil Chevrolet Corsa, manejado por un joven de 25 años. Según la información policial, tras producirse una colisión entre ambos vehículos, el conductor de la camioneta descendió y fue embestido por una motocicleta conducida por una mujer de 22 años.

Como consecuencia del impacto, el hombre de 62 años murió en el lugar, mientras que la motociclista sufrió una fractura expuesta en el miembro inferior derecho y debió ser trasladada a un centro asistencial. Por su parte, el conductor del Chevrolet Corsa resultó ileso.

Así quedó el auto después del choque con un camión en Ruta 8 Foto: Policía Caminera

La madrugada del miércoles, en el departamento de Lavalleja, un conductor de un auto murió luego de choque contra un camión de carga forestal en Ruta 8. Fue sobre el kilómetro 102 de la citada ruta, donde se produjo un impacto entre la parte delantera y lateral de los vehículos involucrados.

Menos de 24 horas antes, y a 30 kilómetros del lugar, ocurrió otro accidente de similares características entre una camioneta y un camión. Este úlitmo accidente, que no dejó fallecidos y ocurrió en el kilómetro 132 de la citada ruta a las 16:00 del martes.

La camioneta circulaba de sur a norte con dos ocupantes y chocó contra un camión que iba en sentido contrario, por lo que provocó el vuelco del mismo sobre uno de sus laterales. Los ocupantes de la camioneta resultaron politraumatizados y trasladados a centros de salud de la ciudad de Minas. El conductor del camión resultó politraumatizado leve, su acompañante resultó ileso.

Otro accidente que dejó heridos fue uno ocurrido en Canelones, en el kilómetro 70 de la Ruta 7. En este caso fue un choque frontal entre un camión que intentó rebasar a un ómnibus y una camioneta; el saldo fue de tres heridos, entre ellos una mujer de 80 años grave.

Por la mañana del domingo, en la Ruta Interbalnearia, una mujer de 57 años murió en un accidente en el que un auto fue chocado de atrás, cruzó de senda e impactó contra una camioneta que venía de frente. Además, dejó a otras cuatro personas lesionadas.

El auto que cruzó el cantero era conducido por la mujer de 57 años, quien fue asistida y trasladada de urgencia con "politraumatismo grave" a la mutualista de Pando. Poco después de su ingreso, los médicos constataron la muerte.

A inicios de la semana pasada, murió un motociclista de 63 años tras perder el control de su vehículo y chocar contra una columna en Ruta 9, fue en el departamento de Maldonado.