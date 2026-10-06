Juan Manuel Luzardo en Quedó Picando: cómo vivió su histórica medalla de oro en salto ecuestre en los Juegos Odesur y el largo camino que atravesó para competir

Juan Manuel Luzardo , jinete uruguayo radicado en México desde hace 24 años, conversó con Quedó Picando sobre la medalla de oro en salto ecuestre que ganó en los Juegos Odesur , y contó todo el proceso que atravesó para llegar a Argentina a competir para Uruguay.

La obtención de la presea dorada no fue producto de la casualidad, sino de una planificación logística que rozó lo titánico. Debido a las restricciones sanitarias que impiden el ingreso de caballos provenientes de México a Argentina, Luzardo debió diseñar un itinerario alternativo para su equino, Gismo Du Riou.

"Mi caballo tuvo que volar a Estados Unidos para poder participar en los Juegos Odesur. Tuve que armar toda una gira en Estados Unidos y Canadá. El animal salió de casa el 15 de abril y, tras meses de traslados, llegamos a Argentina con dos meses de antelación para que los caballos pudieran adaptarse al nuevo entorno", explicó el jinete nacido en Argentina, que obtuvo la nacionalidad uruguaya de su padre.

Este periplo, que incluyó competencias en Vancouver y Calgary , implicó un desgaste económico y personal significativo. "Fue un esfuerzo de logística y de dinero, además de dejar a la familia, a los alumnos y el trabajo . Fue una locura, pero salió muy bien", reconoció.

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El financiamiento de esta campaña fue, en sus palabras, "a puro pulmón", apoyado parcialmente por la participación en concursos internacionales que permitieron solventar los elevados costos de los traslados aéreos y terrestres.

La emoción del oro y la resiliencia en pista

Juan Mnauel Luzardo ganó la última medalla de oro para Uruguay en los Juegos Odesur 2026 FOTO: COU.ORG.UY

La definición de la competencia fue un ejercicio de templanza. Tras un inicio irregular donde una penalización lo relegó al décimo puesto, Luzardo debió remontar posiciones en un escenario que, a priori, parecía adverso.

"En la final, pasé en cuarto lugar. Yo estaba convencido de que era imposible ganar el oro, ya que se tenían que alinear muchas cosas. Cuando salí de la pista, me quedé caminando con mi caballo, sin bajarme, y escuché los gritos de la gente. Habían tirado un poste. Ahí me emocioné muchísimo por la medalla de bronce. Luego, cuando el competidor que lideraba tiró un obstáculo, me di cuenta de que había ganado la plata. Casi me deshidrato de tanto llanto", recordó con emoción Luzardo, que se enteró del oro cuando sintió los nuevos gritos y vio llegar a su esposa "corriendo como maratonista" para celebrar.

Para el jinete, este logro es un "sueño hecho realidad" que pudo compartir con su padre, su esposa y sus hijos, quienes estuvieron presentes en Rosario. La conexión con su caballo, Gismo Durrío, fue fundamental: "No es un caballo de primerísimo nivel mundial, pero tiene un corazón inmenso. Los caballos son como personas; tienen su carácter y hay que saber entender qué les gusta y hasta dónde conceder".

El horizonte: Los Ángeles 2028

Con la medalla de oro en su haber, la mirada de Luzardo ya se proyecta hacia el futuro. El objetivo a largo plazo es la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El jinete es consciente de la dificultad que implica el proceso clasificatorio, especialmente para un deportista que compite a nivel individual en un deporte donde las potencias regionales —como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina— suelen dominar las plazas por equipos.

"La equitación es un deporte longevo. Espero tener la salud para seguir compitiendo unos cuantos años más. Si no es en esta oportunidad, vamos a seguir luchando para llegar", afirmó.

"Muchas veces el fútbol se lleva toda la atención, pero hay muchos deportes donde hacemos un esfuerzo enorme. Ojalá esta medalla repercuta y nos dé más difusión a quienes no somos tan populares", concluyó el deportista, quien ya se prepara para los Juegos Panamericanos de Lima en 2027.