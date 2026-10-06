Juan Castillo en Quedó Picando: el rol de Diego Forlán para "descomprimir" el vestuario de la selección uruguaya y el recambio en el arco celeste

El exarquero de la selección uruguaya y actual entrenador de goleros, Juan Castillo , habló sobre la importancia de la llegada de Diego Forlán a la selección uruguaya en el programa Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador , donde también conversó sobre el recambio en el arco celeste y la modernización del entrenamiento de los arqueros.

Consultado sobre la reciente llegada de Diego Forlán al frente de la selección uruguaya, Castillo —quien compartió cuerpo técnico con él en sus experiencias previas en Peñarol y Atenas de San Carlos — destacó la importancia de recuperar la armonía grupal. Según el exjugador, la etapa anterior bajo la dirección de Marcelo Bielsa estuvo marcada por una "convivencia particular" que afectó el ambiente del Complejo Celeste.

"Lo de Diego es un poco descomprimir la situación que se estaba viviendo. Más allá de cómo se trabajó con Bielsa, nosotros estábamos ilusionados cuando llegó, pero el tema de la convivencia fue algo muy particular que el entrenador no pudo dosificar para que los jugadores se sintieran cómodos, como se venía logrando en el proceso del maestro Tabárez", explicó Castillo.

Para el exarquero, el fútbol moderno exige una adaptación a las nuevas generaciones, pero sin perder la esencia de la comunión grupal. "Hay que buscarle la vuelta para que se genere esa unión, que haya más charla, que dejen un poco el celular de lado y que se retomen las sobremesas. Ese diálogo se había perdido y es una realidad que conocemos por la interna", añadió.

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La propuesta futbolística de Diego Forlán, según Juan Castillo

Diego Forlán en conferencia de prensa en India Foto: EFE

Al analizar el estilo de juego que busca imprimir Forlán, Castillo lo definió como un técnico que, si bien tiene una vocación ofensiva por su pasado como delantero, prioriza el orden defensivo como punto de partida.

"Diego es conservador, en el sentido de que quiere generar el cero en el arco. A partir de ahí, le gusta llegar con gente arriba, con desdoblamientos por afuera y transiciones rápidas. Él busca amalgamar su idea con la comodidad de los jugadores, adaptándose a lo que ellos ya traen de sus clubes para que se sientan tranquilos al desarrollar su juego", señaló.

Asimismo, Castillo valoró positivamente el legado táctico que dejó Marcelo Bielsa, instando a rescatar los aspectos positivos de su gestión. "Hay que observar bien determinados partidos, como el que se jugó contra Argentina en la Bombonera. Ese volumen de juego, el dinamismo y la capacidad de rotación son cosas muy positivas que los entrenadores debemos analizar para seguir creciendo", sostuvo.

La evolución del entrenamiento de goleros

Como especialista en el puesto, Castillo profundizó en cómo ha cambiado la preparación de los arqueros en la última década. El exjugador de Peñarol y Botafogo enfatizó que el golero actual es, ante todo, el "primer atacante" del equipo, lo que ha obligado a modificar las rutinas de entrenamiento.

"Antes, al golero lo ponían a un costado y lo mataban a pelotazos. Hoy, el trabajo es totalmente distinto. Se hace mucho énfasis en el juego con los pies, dependiendo del modelo de juego del entrenador principal. Metabólicamente, el golero es diferente al jugador de campo; son todas explosiones. Por suerte, con la evolución del puesto, hoy se trabaja con mucha más ciencia y especificidad", explicó.

Sobre la técnica, Castillo lanzó una advertencia sobre la tendencia actual de los arqueros a priorizar el rebote por sobre la recepción. "Veo que muchos entrenadores enseñan a rebotar más que a agarrar porque es más fácil y seguro. Pero yo insisto en que hay que focalizarse en agarrar el balón. Si vos agarrás, terminás una fase defensiva y lanzás una ofensiva inmediata. Si te acostumbrás a agarrar todo el tiempo, en los partidos se vuelve mucho más sencillo", concluyó.

El recambio en el arco de Uruguay

Finalmente, Castillo se refirió a la incertidumbre que rodea al arco de la selección uruguaya ante la ausencia de Sergio Rochet. Destacó la aparición de jóvenes promesas como Sebastián Jaume, a quien conoce desde sus inicios en Albion, pero subrayó que la experiencia es un factor determinante para consolidarse en el máximo nivel.

"Jaume tiene cualidades técnicas sobresalientes, es probablemente el que mejor juega con los pies en el medio local, pero le falta experiencia y maduración", expresó el exarquero, que valoró la presencia de varios goleros en el extranjero como Ignacio de Arruabarrena, Franco Israel y Mauro Silvera.

"Lo que busco en un golero joven es, ante todo, la personalidad para afrontar el error. Tiene que tener 'memoria de pez': borrón y cuenta nueva tras cada fallo", concluyó el entrevistado.