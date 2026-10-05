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La novedad en la indumentaria que lucirá la selección uruguaya de Diego Forlán y el cambio de horario para su partido ante India, en el cierre de gira por Asia

La selección uruguaya enfrentará a India en Calcuta este martes y luego los futbolistas quedarán liberados

5 de octubre de 2026 22:25 hs
Diego Forlán en la victoria de Uruguay ante Corea del Sur

Diego Forlán en la victoria de Uruguay ante Corea del Sur

La selección uruguaya que dirige Diego Forlán jugará este martes ante India el último partido de la gira que los celestes realizan por Asia, tras la derrota 3-1 ante Japón y la goleada 4-1 ante Corea del Sur.

El partido de este martes en Calcuta comenzará a la hora 11 de Uruguay.

En un principio el encuentro se iba a jugar a la hora 10.30 de Uruguay, pero desde la AUF confirmaron el ajuste de media hora en el inicio.

Después del partido los futbolistas quedarán liberados y volverán a sus clubes. Retornarán en la segunda quincena de noviembre para la última fecha FIFA del año.

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Además, en este partido por primera vez en su historia la selección saldrá a la cancha con medias rosadas.

Las medias llevarán el lazo que identifica la lucha contra el cáncer de mama, como parte de la campaña a la que se suma la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) junto al Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer (CHLCC) en el Mes Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.

El encuentro se desarrollará en el Estadio VYBK (Vivekananda Yuba Bharati Krirangan) de Calcuta, conocido como Salt Lake Stadium.

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