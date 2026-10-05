"Necesitaba ese gol": Darwin Núñez agradeció a Diego Forlán, "una leyenda", por la "confianza" que le brindó y analizó su momento en la selección uruguaya; mirá el video

El delantero de la selección uruguaya , Darwin Núñez , habló de su momento en la selección uruguaya con la vuelta al gol en el último partido ante Corea del Sur, y también elogió al entrenador Diego Forlán , al frente del combinado que este martes cerrará la Fecha FIFA ante India en Calcuta (10:30 horas).

El atacante volvió a marcar por partida doble el pasado lunes ante la selección coreana, luego del partido ante Japón que tuvo derrota 3-1 en el debut de Forlán en el cargo.

“Estoy muy bien, muy contento por el por el partido del otro día”, dijo Darwin. “La verdad que necesitaba volver a al gol porque un delantero siempre quiere hacer goles y tanto tiempo sin convertir te pone en una situación difícil. Pero bueno, yo siempre supe resolver esas situaciones y más que nada necesitaba salir de esa racha negativa y sacarme esa mochila, ese peso que tenía encima”, agregó en entrevista con AUF TV.

“Para el poco tiempo que llevamos trabajando con Diego Forlán como entrenador de la selección, creo que hicimos un gran partido contra Japón. Se nos escapó el resultado por pequeños detalles, que esos pequeños detalles después lo pudimos corregir y lo llevamos al partido de Corea para que no nos pasara lo mismo y creo que hicimos un gran partido también contra Corea y pudimos cerrar ese partido con una gran victoria”, señaló.

Agradecido a Forlán

Darwin Núñez también contó lo importante que fue volver a marcar con la celeste luego de más de dos años y 17 partidos sin hacerlo.

“Me sentí muy feliz”, confesó. “Creo que me saqué un peso encima porque venía sin convertir mucho tiempo en la selección y bueno, yo sé la calidad que tiene Giorgian (De Arrascaeta) y esa presión que hicimos ahí arriba, que fue lo que nos pidió Diego, cuando la recuperamos, mi objetivo fue correr para adelante porque sabía que el Cocho (De Arrascaeta) me iba a poner esa pelota ahí y fue lo que pasó. Me dio un pase terrible entre líneas y la pude controlar, y me tomé un segundo más porque yo necesitaba ese gol y creo que venía con una ansiedad de querer hacer gol y querer hacer las cosas rápidas, y por eso creo que siempre me salían mal y ese momento me tomé un segundo más para poder hacer ese gol y la verdad que llegó y me sentí muy contento”.

Darwin Núñez celebra el primero de sus dos goles con la selección uruguaya ante Corea del Sur FOTO: @Uruguay

“Agradezco a mis compañeros porque gracias a ellos yo no bajo los brazos, porque siempre me apoyan en todo momento y agradecer a Diego también que me sigue dando la confianza y creyendo en mí”, comentó.

“Andá a hacer otro”

El delantero también detalló cómo fue el segundo gol, con un gran cabezazo tras un centro de Guillermo Varela, en un momento en el que se sentía más libertado luego de haber marcado el primer tanto.

“Sí, ya me había sacado esa mochila encima, pero obviamente que el delantero siempre quiere hacer más goles y claro en el banco el Ruso (Pérez), Diego (Forlán), todos me decían: ‘Andá a hacer otro, dale que te va a salir’. Y bueno, ese fue mi objetivo también de ir por otro gol y se dio. Cuando se dio el segundo gol estaba más contento todavía y la jugada esa fue hermosa porque Ronald (Araujo) le mete un pase a Guille que el jugador de Corea no puede hacer nada y Guille la controla perfecto para adelante. Y cuando salió el pase de Ronald, yo ya empecé a correr porque sabía que Guille la iba a controlar para adelante, iba a tirar el centro y la verdad que tiró terrible centro, me la dejó ahí en la cabeza, dijo: 'Tomá, hacelo’, era solo empujarla y nada, de 10 centros que tira Guille, al fin le salió un centro bien (risas)”.

Festejo de Darwin Núñez en uno de sus dos goles ante Corea del Sur Foto: AFP

“Ya había convertido el primer gol y cuando salió el centro de Guille, yo ya sabía que iba a ser el segundo porque ya me sentía liberado, ya sentía que no tenía esa mochila encima y por suerte se dio el segundo y estaba muy feliz por hacer el segundo gol, y feliz por cómo se dio el partido también, por el grupo y por mí, obviamente, que pude ayudar el equipo también defensivamente, que eso se caracteriza mucho con mi juego, que me gusta ayudar al equipo a defender y bueno, después si se dan los goles, mucho mejor”, agregó.

“Forlán es una leyenda”

Darwin también destacó sus sensaciones al tener a Diego Forlán como DT, a quien seguía desde chico cuando lo veía con la celeste.

“Cuando era chico veía la selección. Forlán fue una leyenda para el fútbol uruguayo y ahora, tenerlo acá como entrenador, la verdad que todo se hace más fácil”, comentó.

Darwin Núñez y el saludó a Diego Forlán en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

“Está bueno, Forlán es una leyenda para el fútbol uruguayo y ahora tenerlo acá como entrenador, la verdad que a mí personalmente me pone feliz porque él fue delantero, tuvimos algunas charlas anteriormente, él trata de siempre de ayudarme, de corregirme con los pequeños detalles para que después en el partido todo se me dé más fluido y está bueno, porque creo que el equipo, el grupo, está contento con él y la verdad que fue una pena el otro día que él debutara así, perdiendo, pero bueno, nosotros el partido contra Corea lo pudimos revertir esa situación y ahora toca obviamente que seguir trabajando, no creérsela, trabajar con los pies en la tierra y seguir por este camino que tenemos un gran entrenador”.

Darwin contó también cómo fue el festejo con Forlán luego del partido con una abrazo especial.

Bien todos. https://t.co/Ng5lUgxgpO — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 28, 2026

“Sí, ese abrazo con Diego fue nada más por agradecimiento. Se dio natural, la verdad. Bueno, bien se ve en la imagen esa que todos también mis compañeros le abrazan, por algo fue. Y nada, agradecerle porque venía con una racha negativa en la selección y por suerte se pudo romper esa racha y feliz, porque se me dieron esos dos goles y que el grupo está muy bien y que ahora en la selección hay otra cara”, expresó.

Por último, el delantero tuvo un mensaje para los hinchas de la selección uruguaya: “Decirles que tenemos un gran grupo con grandes jugadores, un gran entrenador, que tenemos un compromiso con esta selección y un gran amor, que vuelvan a confiar en nosotros”.