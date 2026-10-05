Martín Satriano no podrá debutar con Diego Forlán: el delantero es una nueva baja en la selección uruguaya

Martín Satriano , delantero de Getafe y que volvió a la selección uruguaya en la actual convocatoria de Diego Forlán, no estará a la orden para el partido ante India de este martes debido a una lesión.

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Según comunicó la sanidad del combinado desde Calcuta, Satriano “cursa un proceso inflamatorio en rodilla”.

Por ese motivo, “en coordinación con su club, regresará a España para continuar la evaluación”.

El delantero se une a la lista de bajas que tuvo Diego Forlán en esta convocatoria, la que comenzó con Federico Valverde , quien no viajó y fue sustituido por Emiliano Martínez, más las de Sebastián Cáceres , liberado tras el partido ante Japón por una pubalgia, Giorgian De Arrascaeta , con una fractura de muñeca ante Corea del Sur, y Mathías Olivera , con una lesión muscular.

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Además, Brian Rodríguez fue baja por razones administrativas al no poder ingresar a India por su pasaporte.

Todos ellos, al igual que Satriano, fueron liberados para que vuelvan a sus clubes.

El delantero de Getafe era una de las novedades en la lista de Forlán debido a que volvía a la selección uruguaya, con la que tiene un solo partido jugado, ante Canadá, el 27 de setiembre de 2022, antes del Mundial de Qatar cuando disputó un amistoso bajo la conducción técnica de Diego Alonso.