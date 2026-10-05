La FIFA publicó su análisis táctico del Mundial 2026: las principales novedades que se vieron en el torneo, y las estadísticas de la selección uruguaya

Este fin de semana la FIFA publicó el informe táctico final del Mundial 2026 , realizado por el Equipo de Análisis del Rendimiento Futbolístico y el Grupo de Estudio Técnico de la Federación, un reporte de 546 páginas que analizó distintas novedades futbolísticas del torneo en comparación con Qatar 2022.

El documento marcó distintos cambios tácticos que se vieron en el Mundial, entre ellos el crecimiento del uso de la línea de tres en defensa , la utilización del bloque bajo y la frecuencia de la presión alta , así como una mejora en la efectividad de las jugadas de pelota parada .

Además, muestra varios datos de la selección uruguaya , que quedó eliminada en la fase de grupos tras empatar con Arabia Saudita y Cabo Verde , y luego perder con España . La celeste quedó arriba en las estadísticas físicas y en las de presión alta , pero no logró traducir estos datos en una efectividad contra el arco rival .

De acuerdo al reporte, una de las principales novedades tácticas del último Mundial fue el uso de la línea de tres en defensa: según el documento, 30 de los 48 equipos del torneo la utilizaron en alguna ocasión . Esto creó "ventajas numéricas" ante la primera presión, y más oportunidades para recibir entre líneas, además de permitirle a los centrales laterales crear otra ruta para progresar en el campo.

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Las selecciones jugaron con tres en el fondo y uno o dos volantes centrales por delante, siempre con el objetivo de "crear una plataforma estable desde la cual los equipos pudieran manipular la línea de presión rival, conservar la posesión bajo presión y establecer diferentes vías para progresar con el balón", se lee en el documento de la FIFA. Uruguay fue uno de los 18 equipos que no probó nunca esta táctica.

El estudio también marca que muchos equipos utilizaron a sus extremos y laterales en carriles internos, intercalando sus funciones para atraer marcas y generar espacios a los costados.

En este sentido, Uruguay quedó sexto en la lista de equipos con más movimientos de sus jugadores externos en ofensiva, y Maximiliano Araújo encabezó la lista de futbolistas con centros intentados (32). Fue el segundo país con el mayor promedio de centros (21,4 cada 30 minutos) pero solo tuvo 1,4 tiros al arco desde esos lanzamientos, en ese mismo promedio.

Maximiliano Araújo celebrando su gol ante Cabo Verde en el Mundial 2026 Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP

Además, el informe postuló que uno de cada cinco goles en la Copa llegó tras un cambio en el punto de ataque (con un cambio de frente o tras una transición horizontal). Uruguay fue uno de los países que más intentó esto, y fue el equipo que más avanzó en metros por estas vías. También fue el equipo que más centros intentó tras realizar este cambio, pero también uno de los pocos que no logró convertir ningún gol de esa forma.

En cuanto a la presión, se constató que los equipos realizaron menos contrapresiones (intentos de recuperación a los dos o tres segundos de perder la posesión), pero creció el achique alto en las jugadas abiertas y en los saques de arco, así como la cantidad de recuperaciones por esta vía. Uruguay destacó: logró 13 recuperaciones al contrapresionar, el 21% de los intentos, y quedó séptimo en la tabla. Senegal fue el primero con 21 intercepciones.

La celeste también fue el equipo que más tiempo presionó alto y más pelotas recuperó en el último tercio, y el segundo que más jugadores utilizó para presionar los saques de arco. Sin embargo, fue uno de los equipos que menos chances generó tras recuperar la pelota en zona alta, y no logró robar ninguna pelota en las presiones a los saques de arco rivales –en parte porque dos de sus tres contrincantes casi siempre salieron en largo–.

Aumentaron los equipos que utilizaron bloques bajos para defender. La mayoría fueron equipos en los puestos bajos del ranking FIFA, con excepciones como Australia y Japón, pero 19 de las 26 selecciones que también jugaron el Mundial de 2022 bajaron en promedio su línea defensiva. La celeste fue una de las selecciones que no lo hizo, aunque al igual que 23 de esos países sí compactó su bloque en fase defensiva en comparación al torneo previo.

Por último, el reporte también destacó que hubo 73 goles de pelota parada en el torneo, el 12,9% del total y un 4,4% más que en 2022. 38 de ellos llegaron de córners, que cambiaron su matriz en esta Copa: un 63% de esos centros fueron lanzados hacia adentro, y casi la mitad se dirigieron al área chica. Además, en cuatro de cada diez lanzamientos el equipo atacante utilizó un jugador para bloquear a un rival, algo que se vio en la mayoría de los goles desde el córner, pero que Uruguay solo intentó en un 7,7% de esos disparos.

Los otros datos de la selección uruguaya en el Mundial 2026 que muestra el informe de la FIFA

La selección uruguaya ante España en el Mundial 2026 Enzo Santos / FocoUy

La selección uruguaya fue una de las más destacadas en las estadísticas físicas del Mundial 2026. Fue el sexto equipo que más corrió en zona ofensiva, con 2.064 metros cada 90 minutos, y el tercero con más porcentaje de distancia recorrida en zona alta (7,6% del total). También quedó sexto entre las selecciones con más sprints, con 416. Canadá, una selección utilizada como ejemplo en varios puntos de este informe, lideró estas tres tablas.

En estadísticas defensivas, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa fue el equipo con más intercepciones del Mundial, con 14,2 recuperaciones cada 30 minutos sin la posesión. La campeona España, por ejemplo, terminó con 13,5 intercepciones en esta lista. También fue el octavo país con más intentos de presión directa (58, a 13 del puntero Ecuador).

Una de las novedades que detalló FIFA fue que creció el número de corridas ofensivas que partieron desde la zona central, tanto en pases filtrados a las espaldas de las defensas como en desbordes hacia los costados. Uruguay, en cambio, fue uno de los equipos que más quebró líneas por afuera, con menos intentos desde esas zonas.

Al haber jugado contra dos equipos que le defendieron en bloque bajo, Uruguay inició el 47% de sus transiciones ofensivas en el medio de la cancha, una tendencia que también creció en el promedio del torneo ante la mayor utilización de planteos defensivos. Fue el décimo país con más transiciones altas, pero también fue uno de los equipos que menos chances de gol generó en esas transiciones (cuatro, contra los 21 del puntero Francia).

En cuanto a las estadísticas de los goleros, un tema sensible para la celeste, también hay una estadística destacada. Fue la quinta selección con el mayor adelantamiento promedio de sus arqueros en el campo de juego, con 21,6 metros cuando el equipo estaba en fase ofensiva. En fase defensiva quedó cuarto, con el arquero a un promedio de 15,9 metros.