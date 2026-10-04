Por qué la máxima goleada de Argentina de la era de Lionel Scaloni, 7-0 ante Burkina Faso de este sábado puede no ser tenida en cuenta por la FIFA

La selección argentina firmó una contundente abultada victoria por 7-0 frente a Burkina Faso en el Estadio Monumental este sábado a la noche, estableciendo la mayor goleada bajo la conducción técnica de Lionel Scaloni. Sin embargo, el abrumador resultado cosechado en Buenos Aires abríó un serio interrogante reglamentario: el choque podría no ser homologado formalmente como un partido "Internacional A" por parte de la FIFA.

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Las dudas sobre la validez del encuentro radican en las complejas circunstancias previas que atravesó el conjunto africano.

Burkina Faso arribó a la capital argentina con pocas horas de anticipación tras padecer un vuelo demorado y diversos contratiempos logísticos.

Como consecuencia de estos inconvenientes, la delegación de Burkina Faso debió afrontar el compromiso sin varias de sus principales figuras y echó mano a una nómina integrada en gran medida por futbolistas de la categoría sub 23.

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Esta falta de equivalencia formal pone en riesgo el reconocimiento del cruce en los registros oficiales de parte de la FIFA.

Si el órgano rector del fútbol mundial resuelve no otorgar el estatus de "Internacional A", la goleada carecerá de validez para los cómputos oficiales de la disciplina.

Las implicancias de esta decisión no son menores. En primer lugar, los tantos convertidos por los jugadores albicelestes no sumarán en sus historiales personales dentro de la selección argentina.

Asimismo, los futbolistas que debían cumplir fechas de suspensión durante esta jornada no podrán computar el encuentro para purgar sus sanciones.

Por último, la aplastante victoria tampoco aportará unidades para la clasificación de Argentina en el ranking FIFA, dejando al abultado 7-0 únicamente con el valor de una práctica formal de cara a los próximos desafíos del equipo de Lionel Scaloni.

Esto se conocerá cuando la FIFA actualice el ranking mensual este miércoles 7 de octubre.