Las fotos de la selección uruguaya con las medias rosadas que por primera vez en su historia lucirá ante India en una campaña de concientización sobre el cáncer de mama

La selección uruguaya de Diego Forlán lucirá por primera vez en su historia medias rosadas en el partido ante India de este martes (11:00 horas) , en medio de una campaña de concientización para promover la detección temprana del cáncer de mama.

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Como informó Referí, será una novedad en la indumentaria de la celeste , que dio a compartir fotos y videos de los jugadores luciendo las medias en la previa del encuentro amistoso.

“La selección uruguaya jugará ante India con medias rosadas como parte de "ONCE" , la campaña de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) junto al Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer para promover la detección temprana del cáncer de mama”, informó el ente rector del fútbol uruguayo.

Cuanto más lejos llegue este mensaje, más conciencia se genera sobre la importancia del control y la detección temprana para un tratamiento efectivo del cáncer de mama pic.twitter.com/gV0YjbQRAv

Las medias llevarán el lazo que identifica la lucha contra el cáncer de mama, como parte de la campaña que se realiza en el Mes Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.

La novedad en la indumentaria que lucirá la selección uruguaya de Diego Forlán y el cambio de horario para su partido ante India, en el cierre de gira por Asia

"Necesitaba ese gol": Darwin Núñez agradeció a Diego Forlán, "una leyenda", por la "confianza" que le brindó y analizó su momento en la selección uruguaya; mirá el video

Jugadores de la selección uruguaya con medias rosadas en una campaña de concientización sobre el cáncer de mama

La campaña ONCE

La AUF dio más detalles de la iniciativa:

“¿Por qué rosadas? Porque la campaña parte de un número que todo hincha conoce: once. Once jugadores en la cancha, y 1 de cada 11 uruguayas que podría desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. Así, en cada tribuna, en cada familia y en cada grupo de amigos, la enfermedad está más cerca de lo que pensamos. Es un gesto visible, en un partido que seguirán millones de personas de Uruguay y el Mundo, para que el mensaje de prevención llegue a cada hogar: cuanto antes se detecte, mayores son las posibilidades de un tratamiento más efectivo. Hacete los controles”.

También se destacó al fútbol como vehículo de causas sociales.

Jugadores de la selección uruguaya con medias rosadas en una campaña de concientización sobre el cáncer de mama

“En Uruguay, el fútbol es mucho más que un juego: es identidad, es encuentro y es una de las voces que más lejos llega en el país. Pocas cosas convocan a los uruguayos como la Selección. Cuando juega la Celeste, el país entero mira: en casa, en el trabajo, en el bar o en la tribuna. La AUF entiende que esa atención conlleva una responsabilidad, y que el fútbol, por su alcance y su capacidad de emocionar, es un vehículo privilegiado para instalar temas de interés público y movilizar a la sociedad”, agregaron.

“Con esta campaña, la AUF reafirma su compromiso institucional con la salud y el bienestar de la comunidad, e invita a todos a sumarse: cada posteo y cada mensaje compartido pueden llegar a quien todavía no se controló”.

Jugadores de la selección uruguaya con medias rosadas en una campaña de concientización sobre el cáncer de mama

Los datos del cáncer de mama en Uruguay:

Según la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer:

- Se diagnostican 5 nuevos casos por día, más de 1.800 por año.

- 1 de cada 11 mujeres podría desarrollarlo a lo largo de su vida.

- El 77 % de los casos se da en mujeres mayores de 50 años.

- El 70 % de las mujeres que desarrollaron cáncer de mama no tenía antecedentes familiares.

- Si bien se da mayormente en mujeres, el 1 % de los casos se da en hombres.

- El 40 % de los cánceres de mama se relaciona con el estilo de vida.

Jugadores de la selección uruguaya con medias rosadas en una campaña de concientización sobre el cáncer de mama

La detección temprana salva vidas

En sus primeras etapas, el cáncer de mama muchas veces no presenta síntomas. Por eso, aunque te sientas bien, es importante consultar y hacerse los controles. La mayoría de las personas que lo detectan a tiempo mejoran y retoman su vida cotidiana.

- Mamografía: es un examen de rayos X de gran sensibilidad que puede detectar un tumor tan chico como un grano de arroz, incluso antes de notar cualquier cambio o palpar un bulto.

- Ecografía: puede indicarse como complemento de la mamografía.

- Autoconocimiento de las mamas: conocer cómo se ven y se sienten normalmente —al ducharse, ponerse crema o mirarse al espejo— ayuda a notar cambios en mamas, aréolas, pezones o axilas: hundimientos, bultos duros, cambios de color o textura de la piel, o secreciones.

- Licencia para controlarse: en Uruguay, la Ley 17.242 prevé un día de licencia especial paga al año para realizarse la mamografía, el PAP y/o el test de HPV.

Hábitos que protegen:

- Alimentación saludable: 5 frutas y verduras por día, más fibra, menos ultraprocesados, sal, azúcar y grasas.

- Mantener un peso saludable.

- Al menos 30 minutos de actividad física diaria y evitar el sedentarismo.

- Disminuir el consumo de alcohol.

- No consumir tabaco ni productos con nicotina.

Un compromiso institucional

La campaña "ONCE" se desarrolla junto al Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, que aportan el respaldo técnico y la información oficial que acompaña cada pieza. Para la AUF, sumar la voz del fútbol a esta causa es parte de su rol en la sociedad: usar la fuerza de la Celeste para cuidar a su gente, dentro y fuera de la cancha.

Dónde informarse:

- Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer: www.comisioncancer.org.uy

- Ministerio de Salud Pública: www.gub.uy/msp

- Ante cualquier duda o cambio, consultá con tu prestador de salud.