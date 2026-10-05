"Es un honor": en inglés, Diego Forlán habló en conferencia de prensa antes del partido con India y contó sus sensaciones como DT de Uruguay

El entrenador de la selección uruguaya , Diego Forlán , dijo que es un “honor” estar al frente de la celeste, durante la conferencia de prensa que dio en Calcuta en la previa del partido ante India de este martes a las 10:30, el tercero que dirigirá con el combinado mayor.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En inglés, Forlán respondió a las preguntas de los periodistas, en las que recordó su pasó por el país como futbolista de Mumbai City.

“Han pasado casi 10 años desde que vine por primera vez a India . Pasé seis meses aquí, y es un país realmente agradable con muchos buenos futbolistas. Ahora he venido aquí en un rol diferente”, señaló.

“Contra Brasil, vimos que India tiene algunos buenos jugadores”, agregó en referencia al último partido jugado el sábado que tuvo goleada de los pentacampeones.

Martín Satriano no podrá debutar con Diego Forlán: el delantero es una nueva baja en la selección uruguaya

"Necesitaba ese gol": Darwin Núñez agradeció a Diego Forlán, "una leyenda", por la "confianza" que le brindó y analizó su momento en la selección uruguaya; mirá el video

Forlán también habló del desarrollo del deporte en dicho país. “El cricket es el deporte principal en India, pero hay mucho talento joven en el fútbol. Tener una liga fuerte sería importante para desarrollar a estos jugadores. En el futuro cercano, India podría estar jugando partidos más competitivos”, comentó.

“Hay que construir desde la base, desde las academias. Si construyes más academias, la liga se volverá más y más fuerte”, aconsejó. “Es bueno que la selección nacional esté jugando este tipo de partidos amistosos”.

Diego Forlán en conferencia de prensa en India Foto: EFE

Entrenar a Uruguay es un “honor”

El Balón de Oro en Sudáfrica 2010 también contó cómo se siente en su nuevo rol de DT.

“Ser el entrenador de un equipo como Uruguay conlleva presión, pero la presión siempre es parte de tu carrera como profesional del fútbol”, agregó.

También repasó su historia familiar con la celeste, con su padre Pablo como exjugador y su abuelo materno Juan Carlos Corazzo como entrenador de la selección.

“Mi abuelo también fue entrenador de la selección nacional, por lo que es un gran honor para mí entrenar a Uruguay”, dijo.

Diego Forlán en conferencia de prensa en India Foto: EFE

Con respecto a la gira que realiza Uruguay, lamentó la derrota ante Japón en su debut, lo que fue seguido con victoria ante Corea del Sur.

“En nuestro primer partido de esta ventana internacional, jugamos solo un día después de encontrarnos. Intentamos conocernos mutuamente y no creo que mereciéramos perder ese partido. Para este partido contra India, hemos tenido más días para trabajar juntos. Como selección nacional, respetamos a todos”, dijo.

“Hay que tener cuidado contra India. Vimos algunos buenos jugadores. Si les damos espacio, pueden hacerte daño”, agregó sobre el rival de este martes.

Forlán también destacó a varios jugadores de Uruguay que marcaron la historia, “Francescoli, Ruben Sosa, Pedro Rocha, Schiaffino, Obdulio Varela, Recoba, Suárez, Cavani Godín”, como también a las actuales figuras como Josema Giménez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Darwin Núñez y Ronald Araujo.