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A un paso de los 50 goles y una jornada muy especial: Matías Arezo cumple 100 partidos en Peñarol este sábado ante Progreso por el Torneo Clausura

El delantero carbonero sigue a paso firme en el equipo de Diego Aguirre

9 de octubre de 2026 12:44 hs
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Matías Arezo 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Matías Arezo jugará este sábado, en el Estadio Centenario con Peñarol por la décima fecha del Torneo Clausura, en una jornada cargada de emotividad y reconocimiento individual para él, en el que el conjunto carbonero no solo buscará sumar tres puntos clave en la definición del campeonato frente a Progreso. El delantero mirasol alcanzará la emblemática cifra de 100 partidos oficiales vistiendo la camiseta aurinegra.

Desde su llegada al club, el delantero se transformó en una pieza fundamental del esquema táctico y en un referente ofensivo para los hinchas.

A lo largo de sus 99 encuentros disputados hasta el momento, Arezo registra un balance sumamente positivo: cosechó 53 victorias, 23 empates y 24 derrotas.

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El hecho de que los aurinegros hayan llegado a un nuevo vínculo salarial con el goleador, hace que los mirasoles no deban pagar los US$ 3.500.000 que tenían que abonar por comprarle a Gremio el 50% de su ficha, sino que abonarán US$ 3.100.000, ya que se le descontarán los US$ 400.000 que pagaron para el préstamo por la última vez que arribó a la institución.

Si no se hubieran puesto de acuerdo los clubes, se vencía el plazo y Arezo podía seguir en el equipo de Diego Aguirre, pero los presididos por Ignacio Ruglio no se ahorraban esos US$ 400.000.

Matías Arezo

Matías Arezo

Su idilio con la red rival quedó demostrado en cada certamen local e internacional, acumulando la destacada cifra de 49 goles, lo que lo sitúa al borde de llegar al medio centenar de festejos con el manto sagrado mirasol.

Un apartado especial en su carrera aurinegra lo constituyen los partidos de máxima exigencia. En los clásicos ante Nacional, Arezo disputó ocho enfrentamientos, dejando un saldo de tres triunfos, tres empates y dos derrotas, con un aporte anotador de tres goles decisivos para el equipo.

En cuanto a la conducta en cancha, su trayectoria se caracteriza por la disciplina: contabiliza una sola expulsión, la cual no ocurrió durante el desarrollo del juego en el campo, sino desde el banco de suplentes en un cruce ante Central Español por el Torneo Intermedio.

Este sábado ante Progreso, Arezo saldará al césped del Centenario para centuplicar su compromiso con la causa aurinegra y seguir agrandando su huella en Peñarol.

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