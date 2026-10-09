Boston River le ganó un importante reclamo a Newell's ante la FIFA por el pase de Martín Fernández: los detalles

La FIFA falló a favor de Boston River en su reclamo contra Newell's Old Boys por el pago de parte del pase del centrocampista Martín Fernández , jugador que fue comprado por el club argentino en 2025 , confirmaron fuentes del sastre a Referí.

Newell's compró a Fernández en junio de 2025, cuando el futbolista estaba cedido por Boston River en Gimnasia de La Plata , por US$ 1.200.000 correspondientes al 80% del pase del uruguayo.

Durante su primer semestre en el club de Rosario el volante solo jugó ocho partidos , y en enero fue cedido al Albacete de la Segunda división de España para sumar minutos. Allí jugó 14 encuentros, antes de volver en junio a Newell's, que a poco de llegar lo vendió al Atlante de México por cerca de US$ 300.000 , equipo en el que lleva nueve partidos disputados.

Mientras tanto, Boston River presentó un reclamo ante la FIFA porque el club argentino no le pagó 300.000 dólares de la transferencia de Fernández, y en los últimos días el Tribunal Disciplinario de la federación falló a favor del sastre.

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Newell's alegó que no existe una factura para comprobar esta deuda, y explicó que sus dificultades financieras justificaban el atraso, pero FIFA rechazó esta postura y obligó al equipo rosarino a pagar US$ 355.000 a Boston River.

Este pago incluye los 300.000 dólares de la deuda –con un 12% de intereses anuales desde febrero de 2026–, unos US$ 30.000 por la penalidad y otros US$ 25.000 por costas.

Fuentes de Boston River indicaron que Newell's ya apeló esta resolución en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que emitirá un dictamen final sobre el asunto, algo que esperan ocurra "en unos meses". En el sastre confían en que la justicia fallará a su favor en esta segunda instancia.