Peñarol vs Progreso por la décima fecha del Torneo Clausura: día, hora, cancha, equipo arbitral y por dónde verlo

Peñarol y Progreso se enfrentan este sábado en partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura en un cotejo donde los aurinegros buscarán seguir en la pelea en la parte alta de la tabla mientras que los gauchos intentarán sumar puntos imprescindibles para lograr salir de la zona del descenso.

Ya en la recta final de la temporada, los puntos que se pondrán en juego son muy valiosos.

El encuentro está programado para este sábado 10 de octubre .

La hora de comienzo está previsto para la hora 18.30 .

Flavio Perchman habló del decanato de Nacional y de Peñarol, que salió a responder, y horas después pidió disculpas; ¿qué dijo el vicepresidente?

Abel Hernández está pronto para volver en Peñarol: mirá el equipo que perfila Diego Aguirre para enfrentar a Progreso

¿Dónde juegan Peñarol vs Progreso?

Si bien Peñarol es locatario, el encuentro se llevará a cabo en el Estadio Centenario ya que el Campeón del Siglo está suspendido por el fallo que castigó a Peñarol a jugar cuatro partidos fuera de su casa (este será el tercero).

Entradas solo para los hinchas de Progreso

El partido se disputará exclusivamente con público visitante, debido a que la hinchada de Peñarol también está suspendida por los mismos cuatro partidos.

Los parciales del equipo Gaucho se ubicarán en la Tribuna América (ingresando por la Puerta 24). El costo de las entradas generales es de $ 680.

¿Dónde ver en vivo Peñarol vs Progreso?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Equipo arbitral designado

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó a las autoridades encargadas de impartir justicia para este encuentro: