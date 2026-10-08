Abel Hernández está pronto para volver en Peñarol: mirá el equipo que perfila Diego Aguirre para enfrentar a Progreso

Peñarol entrenó este jueves en horas de la mañana y el entrenador Diego Aguirre empezó a definir el equipo que jugará contra Progreso el sábado a la hora 18.30 en el Estadio Centenario, por la décima fecha del Torneo Clausura.

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Si bien Peñarol es local los aurinegros cumplirán el tercero de sus cuatro partidos sin poder jugar de locales en el Campeón del Siglo y también sin la presencia de sus hinchas. Esto se debe al fallo que castigó al club por los incidentes generados durante y después del clásico contra Nacional, por la cuarta fecha del Clausura.

Aguirre contará con el regreso a la convocatoria del extremo colombiano Luis Angulo, del volante Eduardo Darias y también del centrodelantero Abel Hernández.

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El colombiano no juega desde el 3 de setiembre cuando se lesionó contra Atenas por Copa AUF Uruguay.

Luis Angulo de Peñarol ante Atenas de San Carlos por la Copa AUF Uruguay FOTO: @CopaAUFUruguay

Darias no juega desde el 14 de setiembre cuando fue titular ante Albion y salió a los 75'.

Eduardo Darias Foto: @OficialCAP

Hernández, por su parte, se lesionó el miércoles de la semana cuando entró para jugar la recta final del partido contra Montevideo City Torque.

El delantero ensayó una chilena en el área y un defensor se le cayó encima apoyándole todo el peso de su cuerpo sobre su hombro derecho.

Por esa razón, se perdió el partido del pasado domingo contra Racing.

Sin embargo, el entrenador Diego Aguirre dijo este jueves a Minuto 1 de Carve Deportiva AM 1010 que el jugador está en perfectas condiciones para jugar y que trabajó con normalidad en la semana.

"Se temió que fuera algo más importante pero ya está entrenando", dijo.

Otro jugador que Aguirre tendrá a la orden con normalidad es Nicolás "Indio" Fernández que contra Racing salió de la titularidad (jugó en su lugar Jesús Trindade) y si bien estuvo en el banco suplentes ni siquiera hizo el calentamiento.

Matías Arezo, Lucas Ferreira y Nicolás Fernández Foto: Dante Fernández/Focouy

"Había jugado los dos partidos anteriores completos y tenía una pequeña fatiga, lo llevamos al banco ante la eventualidad de tener que usarlo pero como tuvimos que buscar cambios ofensivos no fue necesario utilizarlo", expresó.

Aguirre también dijo que Diego Laxalt lleva 10 días trabajando con "normalidad" y que puede volver a entrar en la convocatoria contra Progreso.

La última lesión que sufrió Laxalt también fue en el partido contra Atenas, por Copa AUF Uruguay. Entró de titular y salió a los 10 minutos. Aquello fue el 3 de setiembre, hace más de un mes.

Franco Romero y Maximiliano Olivera sufrieron lesiones musculares ante City Torque y aún no están para volver.

El argentino Gonzalo Gelini tuvo un desgarro aunque este jueves Aguirre dijo que su lesión es "en un tendón".

De esta forma, el equipo que se perfila para jugar con Progreso puede comenzar con Washington Aguerre, Germán Pezzella, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera; Javier Cabrera, Indio Fernández, Eric Remedi, Thiago Espinosa; Leandro Umpiérrez; Matías Arezo y Leonel Jaime.

En el último partido fueron al banco de suplentes Sebastián Britos, Ignacio Alegre, Brian Barboza, Mauricio Lemos, Lucas Hernández, Fernández, Tomás Olase, Franco González, Esteban Batista y Jonathan Rodríguez.

Fernández tomará el lugar de Trindade. Si entra Darias puede salir Olase, por la Joya Hernández saldría del banco Batista y por Angulo un defensor entre Alegre y Barboza. El Cepillo González se ganó la posibilidad de seguir a la orden por su ingreso clave contra Racing.