El juvenil de Peñarol, Gabriel Da Silva, está entre los mejor 60 juveniles generación 2009, según un medio inglés

El zaguero juvenil de Peñarol , Gabriel Da Silva, fue elegido por el diario inglés The Guardian como uno de los mejores 60 futbolistas juveniles a nivel mundial entre los nacidos en el año 2009.

Da Silva nació el 13 de enero de ese año, es oriundo de Colonia y juega actualmente en la sub 17 de Peñarol .

El entrenador de la categoría es Carlos Umpierrez, Luciano "Cafú" Barbosa el ayudante y Rodrigo Rial el preparador físico.

El futbolista es uno de los juveniles que vive en la residencia de las formativas del club que ahora está emplazada en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves.

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Mide 1,83 metros y lleva 12 partidos jugados en la temporada, todos como titular.

En el Sudamericano sub 17 jugado en abril de este año en Paraguay, jugó los seis partidos como titular y le hizo un gol a Chile.

En la reseña donde el diario inglés describe sus características lo señalan como un zaguero que no teme cubrir tramos largos de distancia, que compensa el hecho de no ser muy alto para el puesto con velocidad para las intercepciones, y capacidad para anticipar y también para temporizar.

Lo destacan por su efectividad y porque no comete muchas faltas, aún cuando se tira a barrer.

Es inteligente para saber dónde va a quedar la segunda pelota y no se conforma con sacar la pelota del fondo con pases cortos porque también arriesga a iniciar ataques con movimientos verticales.

Por último, indican que al haber jugado como titular el Sudamericano sub 17 ya está golpeando la puerta del primer equipo de Peñarol.

El plantel de Diego Aguirre tiene en el plantel de Primera a Nahuel Herrera, Brian Barboza (al que usó mayormente como lateral derecho) y Facundo Álvez (recuperado de una fractura de cadera pero aún sin fútbol) como representantes de las formativas en el puesto de zaguero.

También está el tacuaremboense Rodrigo Álvez que jugó este año por Copa de la Liga AUF, un torneo no oficial.

Los otros sudamericanos que integran la nómina de estos 60 jugadores con los argentinos Giovanni Baroni de Talleres, Simón Escobar de Vélez Sarsfield, los brasileños Eduardo Conceiçao de Palmeiras, Iago Machado de Corinthians y Eduardo Pape de Cruzeiro, el colombiano Samuel Martínez de Atlético Nacional, el ecuatoriano Edwin Quintero de Independiente del Valle y el paraguayo Elías Díaz de Paraguay.