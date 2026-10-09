Real Madrid vs Villarreal: día, hora y dónde ver a Federico Valverde en el regreso de LaLiga de España

El partido entre Real Madrid con Federico Valverde y Villarreal por LaLiga de España se jugará este sábado 10 de octubre de 2026 a la hora 16 de Uruguay, en el Estadio Santiago Bernabéu, y contará con transmisión en vivo a través de la señal de cable DSports y la plataforma de streaming DGO.

El encuentro es uno de los más atractivos de la octava jornada de la primera división del fútbol español, enfrentando a dos equipos con realidades y aspiraciones clave en este tramo inicial de la temporada.

El partido correspondiente a la fecha 8 de LaLiga de España 2026-2027 se disputará el sábado 10 de octubre de 2026 .

El escenario elegido para este cruce es el Estadio Santiago Bernabéu , ubicado en la ciudad de Madrid, España, donde el club que dirige José Mourinho es local.

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¿A qué hora juegan Real Madrid vs Villarreal con Federico Valverde?

El pitazo inicial está programado para la hora 16 (21 horas en el huso horario local de España).

Para quienes siguen el torneo desde otros países de la región, el cronograma es el siguiente:

Argentina, Chile y Paraguay: 16 horas.

16 horas. Bolivia y Venezuela: 15 horas.

15 horas. Colombia, Ecuador y Perú: 14 horas.

14 horas. México: 13 horas.

¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs Villarreal con Federico Valverde?

Al tratarse de un partido internacional correspondiente a la liga española, los derechos de transmisión para Uruguay y gran parte de Sudamérica pertenecen a DirecTV. El encuentro se podrá ver en vivo por televisión a través de la señal DSports.

Para quienes prefieran seguir las acciones por internet desde dispositivos móviles o computadoras, el partido estará disponible en la plataforma de streaming DGO.

Cómo llegan los equipos y contexto del partido

El equipo local, dirigido por José Mourinho, afronta este compromiso con la obligación de sumar de a tres puntos para no perder pisada en la parte alta de la tabla de posiciones. El conjunto merengue llega tras sufrir un tropiezo en la jornada anterior, donde cayó derrotado por 2-1 en el derbi frente a Atlético de Madrid. En cuanto a la conformación del plantel, el cuerpo técnico aguarda por la evolución de Kylian Mbappé, quien se recupera de molestias en la rodilla, mientras que no podrá contar con el suspendido Huijsen ni con el lesionado Asencio.

Por su parte, Villarreal visita la capital española en un momento de alza anímica. El submarino amarillo logró revertir una racha negativa inicial y llega al Bernabéu tras encadenar victorias consecutivas, incluyendo un sólido triunfo por 3-1 ante el Levante en su última presentación.

El último antecedente oficial entre ambas instituciones se remonta a enero de 2026, ocasión en la que Real Madrid se impuso por 2-0 en condición de visitante.