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El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

La gran sorpresa de Real Madrid de José Mourinho: Federico Valverde entrenó este miércoles de tarde y apunta a Villarreal por LaLiga de España

Luego de la importante lesión de tobillo que no le permitió jugar ninguno de los tres partidos con la selección uruguaya de Diego Forlán, el capitán merengue ya está listo

7 de octubre de 2026 18:48 hs
El saludo de Federico Valverde y José Mourinho

El saludo de Federico Valverde y José Mourinho

Federico Valverde se transformó en la gran novedad de la jornada de este miércoles en el entrenamiento vespertino de Real Madrid encabezado por José Mourinho. En medio de un parate donde su estado físico era una verdadera incógnita, el mediocampista uruguayo reapareció en la Ciudad Deportiva calzándose los botines para realizar trabajos sobre el césped, marcando un enorme avance en su proceso de rehabilitación.

El panorama en torno al volante era complejo desde el clásico del pasado 20 de setiembre frente a Atlético de Madrid.

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Federico Valverde apunta a jugar ante Villarreal por LaLiga de España

Sin embargo, a 18 días de la infracción y tras tres semanas de hermetismo y trabajo kinesiológico, la imagen de Federico Valverde posando en una actividad institucional con la Fundación Real Madrid vistiendo indumentaria y botines de entrenamiento disipó las dudas.

Ya había entrado en la recta final de lo que es su posible regreso a las canchas con los merengues.

Mientras que la web del club se limitó a señalar que realizó tareas de recuperación, la evolución del uruguayo abre de par en par las puertas para que vuelva a sumarse al grupo a la brevedad.

De mantener estas sensaciones positivas, Valverde no está descartado e ingresa en los planes de José Mourinho de cara al trascendental duelo de este sábado frente a Villarreal por LaLiga de España a la hora 16.

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