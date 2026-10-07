La gran sorpresa de Real Madrid de José Mourinho: Federico Valverde entrenó este miércoles de tarde y apunta a Villarreal por LaLiga de España

Federico Valverde se transformó en la gran novedad de la jornada de este miércoles en el entrenamiento vespertino de Real Madrid encabezado por José Mourinho. En medio de un parate donde su estado físico era una verdadera incógnita, el mediocampista uruguayo reapareció en la Ciudad Deportiva calzándose los botines para realizar trabajos sobre el césped, marcando un enorme avance en su proceso de rehabilitación.

El panorama en torno al volante era complejo desde el clásico del pasado 20 de setiembre frente a Atlético de Madrid.

En aquel encuentro, Valverde sufrió una dura entrada por parte del surcoreano Kang-in Lee -acción en la que el propio Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconoció posteriormente un error grave del árbitro y del VAR al no mostrar la tarjeta roja directa-.

Al día siguiente, el parte médico del club confirmó un severo esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo que presagiaba un largo período de baja, generando indignación tanto en la directiva blanca como en el propio Mourinho por el arbitraje recibido.

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Sin embargo, a 18 días de la infracción y tras tres semanas de hermetismo y trabajo kinesiológico, la imagen de Federico Valverde posando en una actividad institucional con la Fundación Real Madrid vistiendo indumentaria y botines de entrenamiento disipó las dudas.

Ya había entrado en la recta final de lo que es su posible regreso a las canchas con los merengues.

Mientras que la web del club se limitó a señalar que realizó tareas de recuperación, la evolución del uruguayo abre de par en par las puertas para que vuelva a sumarse al grupo a la brevedad.

De mantener estas sensaciones positivas, Valverde no está descartado e ingresa en los planes de José Mourinho de cara al trascendental duelo de este sábado frente a Villarreal por LaLiga de España a la hora 16.