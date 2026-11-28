En el mercado de granos soja, maíz y colza cerraron la semana con un rebote de precios que tuvo una clara influencia de la apreciación del real frente al dólar . El nombramiento de Luis Carlos Trabuco como ministro de Hacienda en el futuro gabinete del presidente de Brasil, Lula Da Silva, devolvió algo de confianza al mercado financiero brasileño.

El dólar bajó 7% a RS 5,52 después de haber alcanzado los RS 6 el lunes y eso alivió la presión sobre el precio de la soja.

Y la soja fue la gran ganadora de la semana, con una suba de US$ 15 por tonelada en la Bolsa de Chicago (+3,3%) hasta los US$ 468 por tonelada en la posición julio 2027 de referencia para la próxima zafra en Uruguay.

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La fortaleza del precio de la harina de soja por expectativas de mayor demanda de Europa en Estados Unidos en detrimento de Brasil cuando empiece a regir la norma antideforestación el 30 de diciembre, sigue siendo otro factor de sostén. Se sumó la primera revisión a la baja en las estimaciones de producción de Brasil, que la consultora AgResource recortó a 179 millones de toneladas y la situó 1,4 MT por debajo de la zafra pasada con expectativas de ajuste en los rendimientos.

En el mercado local, la soja que se está sembrando atrás de la colza y el resto de los cultivos de invierno que aceleran la cosecha, volvió a la línea de los US$ 425, su valor más alto en cuatro semanas.

Cosecha de invierno supera las expectativas

Con importante avance en la cosecha de colza y un mayor ritmo en cebada y trigo, el clima de las próximas dos semanas debería permitir concluir las labores en la primera quincena de diciembre. Los rendimientos de todos los cultivos están siendo superiores a lo que se preveía con un año Niño y los niveles de calidad también son mejores a lo que se esperaba.

La colza confirma un triple récord: la mayor área de la historia, mayor rendimiento y una producción que estaría cerca de las 800 mil toneladas.

La fuerte corrección de precios en el último mes al eje de los US$ 515 por tonelada de colza tendrá un impacto relativo en los márgenes de los productores, que vendieron entre 60% y 70% de la cosecha en los picos de precios de agosto y setiembre a valores de entre US$ 550 y US$ 570 por tonelada.

“Con los rendimientos que estamos obteniendo los productores van a tener un margen positivo en la zafra de invierno, lo que da mayor tranquilidad”, afirmó el presidente de Copagran, Juan Manuel García, en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

“La cebada viene entrando todo con calidad maltera y rendimientos que se ubican arriba de los 4.500 kilos por hectárea y en trigo cerca de los 5.000 kilos por hectárea”, señaló García.

También en cebada entre 40% y 50% de la producción fijó precios a valores superiores a los US$ 250 por tonelada hace algunos meses, una brecha importante de precios respecto a las referencias actuales por debajo de US$ 210 por tonelada, muy cerca de la cotización de la cebada forrajera.

En Chicago el trigo tuvo una semana de altibajos y un cierre semanal negativo en US$ 208 para la posición diciembre (-1,35%) y mayor estabilidad en la cotización de marzo que se situó en US$ 217.

La caída de 33% en la producción de trigo de Brasil en un año de buenas cosechas en Argentina y Uruguay abre oportunidades para la colocación de trigos de alta calidad en 2027 que es una alternativa a vender ahora en un mercado con menos flexibilidad en la conformación del precio durante el ciclo de cosecha.

Argentina está pesando en el mercado internacional con ventas de trigo de la zafra pasada y de la cosecha actual, que será la segunda mayor de su historia, estimada entre 24,3 y 24,7 millones de toneladas.

El efecto real también tuvo influencia en el precio del maíz en Chicago que repuntó 3,3% en la semana a US$ 186 en la posición mayo 2027, así como el dinamismo de las exportaciones de Estados Unidos y la grave situación en el Mar Negro que sigue impidiendo la salida de cereales desde Rusia y Ucrania.

Arroz con previsiones de suba

La fluctuación cambiaria en Brasil se reflejó directamente en una corrección al alza del arroz que tuvo una suba semanal de casi 10% a US$ 14,77 por la recuperación del real y una suba en moneda local por el empuje de las exportaciones.

Esta semana el banco Bradesco estimó que la bolsa de 50 kilos de arroz cáscara en Rio Grande del Sur podría superar los US$ 18 en el primer semestre de 2027, un aumento de más del 20% en plena cosecha, como consecuencia de una disminución de 2,3% de la producción mundial debido a los efectos de El Niño en Asia, que representa alrededor del 90% de la producción mundial.

En Uruguay la siembra de arroz fue completada, aunque la primera etapa del cultivo muestra retrasos por las condiciones climáticas. Se plantaron unas 156 mil hectáreas, 7% menos que en la zafra anterior. En el sur de Brasil la siembra está a punto de ser completada, con 95% de avance hasta la última semana.