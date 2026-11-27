Seis gremiales del sector de la agroindustria de la carne advierten la existencia de "riesgos" en el proyecto de ley que se analiza ahora en la comisión de Ganadería de la Cámara de Representantes , que promueve que haya aportes del Instituto Nacional de Carnes (INAC) al financiamiento del Instituto Nacional de la Leche (INALE) .

En un comunicado remitido a El Observador, firmado por seis instituciones "representativas de la cadena cárnica del Uruguay", se advierte "sobre los riesgos implícitos en el proyecto de ley actualmente a estudio (...), el cual obliga al Instituto Nacional de Carnes (INAC) a asumir el financiamiento del INALE".

A inicios de esta semana Rafael Normey, presidente de la Federación Rural, expresó en este medio que utilizar los fondos del instituto cárnico para la financiación del instituto lácteo "es algo que está mal" y que "es algo que no corresponde".

Remisión de leche de récord en récord: el mejor octubre de la historia y se viene un cierre de año histórico

El aporte a estudio es $ 21 millones por año ajustable eso por IPC en cada ejercicio.

Contexto

Las gremiales que extendieron el planteo son: Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay; Asociación Rural del Uruguay; Cooperativas Agrarias Federadas; Cámara de la Industria Frigorífica; Federación Rura; y Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas.

En el documento de las seis gremiales se informa que, con base en su ley orgánica, el INAC se financia íntegramente mediante aportes privados generados por productos de la propia cadena cárnica y que "por mandato legal" estos fondos "deben ser volcados a sus cometidos específicos, vinculados al desarrollo de la cadena y la política nacional de carnes, según lo entienda su Junta Directiva".

Sin perjuicio de nuestra alta valoración del sector representado por el INALE, consideramos que obligar al INAC a financiar a otro organismo implicará un mensaje negativo hacia todo el ecosistema productivo Sin perjuicio de nuestra alta valoración del sector representado por el INALE, consideramos que obligar al INAC a financiar a otro organismo implicará un mensaje negativo hacia todo el ecosistema productivo

Las gremiales, finalmente, exhortan a los legisladores a aplicar las modificaciones necesarias para resolver la situación presupuestal del INALE por otras vías, "respetando la naturaleza jurídica, la autonomía de decisión y el destino específico de los fondos del INAC".

El comunicado de las seis gremiales