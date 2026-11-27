El último mes de 2026 contará con una serie de feriados en Uruguay , entre los que se destaca el viernes 25 de diciembre , correspondiente a Navidad o Día de la Familia , uno de los cinco feriados pagos no laborables de alcance nacional.

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Además, durante diciembre se celebrarán distintas jornadas que, en función de los acuerdos alcanzados en los Consejos de Salarios, están establecidas como feriados sectoriales para trabajadores de determinadas ramas de actividad.

A diferencia de los feriados nacionales, estas fechas no comprenden a la totalidad de los trabajadores, sino exclusivamente a quienes están alcanzados por las disposiciones de cada sector.

Un grupo de trabajadores tendrá un feriado no laborable este miércoles en Uruguay: qué se celebra y cómo se paga

Feriado pago no laborable del 3 de diciembre: qué trabajadores tendrán libre en Uruguay

El jueves 3 de diciembre se celebrará en Uruguay el Día del Trabajador del Dulce , una fecha establecida como feriado pago no laborable para los empleados de esta rama de actividad.

Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el beneficio surge de los acuerdos alcanzados en la primera ronda de los Consejos de Salarios de 2005.

La disposición comprende a los trabajadores del grupo 1 (Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco), específicamente del subgrupo 7.1, dedicado a la elaboración de dulces, chocolates, golosinas, galletitas y alfajores.

La fecha se celebra cada 3 de diciembre, independientemente del día de la semana en que coincida.

Domingo 20 de diciembre: Día del Trabajador Gráfico

El domingo 20 de diciembre se celebrará el Día del Trabajador Gráfico, aunque las condiciones del feriado varían según el subgrupo de actividad al que pertenezcan los empleados.

En el caso de los trabajadores de talleres gráficos, que incluye actividades de impresión, encuadernación, edición y reproducción fotográfica, la normativa contempla la posibilidad de trasladar el día libre mediante un acuerdo entre las empresas y los trabajadores, debido a que la fecha coincide con un período de zafra.

Para los empleados de talleres gráficos de empresas periodísticas, diarios y publicaciones, se establece el derecho a un día libre o franco, que podrá usufructuarse en las condiciones previstas por el convenio del sector.

Por su parte, para los trabajadores del sector de publicidad en vía pública, el 20 de diciembre tiene carácter de feriado pago no laborable y no se podrá trabajar bajo ningún concepto.

Jueves 24 de diciembre: Día del Trabajador de la Industria de la Madera y Día del Trabajador Forestal

La víspera de Navidad será feriado pago no laborable para los trabajadores de determinados sectores de la industria de la madera y de la forestación.

Según el MTSS, el beneficio comprende a los trabajadores de las siguientes ramas de actividad:

Aserraderos, plantas de tableros y paneles, plantas chipeadoras e impregnadoras.

Fabricación de parquet, productos de madera, corcho, mimbre y muebles, excepto plásticos y metálicos.

Forestación, incluidos bosques, montes y turberas.

Para estos trabajadores, el 24 de diciembre es un feriado pago no laborable, al que se aplica el régimen establecido en el artículo 18 de la Ley 12.590. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social+1

Viernes 25 de diciembre: Navidad o Día de la Familia

El viernes 25 de diciembre se celebrará la Navidad, denominada oficialmente Día de la Familia en Uruguay. Se trata del único feriado pago no laborable de alcance nacional de diciembre.

La fecha es uno de los cinco feriados pagos establecidos por la Ley 12.590, junto con el 1° de enero, el 1° de mayo, el 18 de julio y el 25 de agosto.

Los trabajadores que deban cumplir funciones durante esa jornada deberán recibir doble remuneración, de acuerdo con la normativa vigente.

Además, como el 25 de diciembre caerá viernes en 2026, dará lugar a un fin de semana largo para quienes no trabajan habitualmente los sábados y domingos. MTSS

¿El 24 y el 31 de diciembre son feriados en Uruguay?

Ni el 24 ni el 31 de diciembre son feriados nacionales en Uruguay, pese a que muchas empresas e instituciones reducen sus horarios de atención o conceden asueto a sus empleados con motivo de las fiestas tradicionales.

En ambos casos, las condiciones laborales dependerán de los convenios colectivos de cada sector o de las disposiciones internas de las empresas.

Calendario de feriados de diciembre 2026 en Uruguay

A las fechas anteriores se suman el 8 de diciembre, correspondiente a trabajadores de la industria del tabaco, y el 16 de diciembre, cuando se celebra el Día del Trabajador Marítimo, según los convenios sectoriales recopilados por Bachini Consultores. Bachini Consultores

Jueves 3 de diciembre: Día del Trabajador del Dulce (feriado pago no laborable).

Martes 8 de diciembre: trabajadores de la industria del tabaco y cigarrillos y de las plantas de procesamiento de hojas de tabaco (feriado pago no laborable).

Miércoles 16 de diciembre: Día del Trabajador Marítimo (feriado laborable pago).

Domingo 20 de diciembre: Día del Trabajador Gráfico (régimen diferenciado según el subgrupo).

Jueves 24 de diciembre: Día del Trabajador de la Industria de la Madera y Día del Trabajador Forestal (feriado pago no laborable).

Viernes 25 de diciembre: Navidad o Día de la Familia (feriado pago no laborable de alcance nacional).

El siguiente feriado nacional será el viernes 1° de enero de 2027, con motivo de Año Nuevo, que también dará lugar a un fin de semana largo.