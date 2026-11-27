El Banco de Previsión Social (BPS) comenzará a aplicar en diciembre de 2026 una tasa de interés diferencial para los nuevos préstamos que soliciten los jubilados y pensionistas que perciben pasividades mínimas .

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La medida, que inicialmente estaba prevista para el 1° de noviembre, fue postergada para el último mes del año con el objetivo de garantizar su implementación tanto a través de los servicios en línea como en las oficinas del organismo y sus agentes descentralizados.

Si bien el BPS todavía no informó la fecha exacta en la que comenzará a regir el beneficio, confirmó que las condiciones especiales de financiación se mantendrán durante 90 días a partir de su puesta en marcha.

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Los detalles sobre cómo acceder a los préstamos serán comunicados oportunamente a través de los canales institucionales del organismo, según informó el BPS en un comunicado publicado el 28 de octubre.

Préstamos del BPS: quiénes podrán acceder a las tasas de interés diferenciales

El beneficio estará destinado exclusivamente a los jubilados y pensionistas que perciben pasividades mínimas, quienes tendrán una reducción adicional de cinco puntos porcentuales respecto a las tasas de interés vigentes.

Esta rebaja se suma a la disminución de 2,25 puntos porcentuales que el organismo ya aplicó a las tasas de interés de los préstamos para el conjunto de los jubilados y pensionistas.

De esta manera, las tasas de interés para los pasivos de menores ingresos se ubicarán entre el 16,25% y el 20,25%, dependiendo del plazo de financiación elegido.

Cuáles serán las nuevas tasas de interés de los préstamos del BPS en diciembre de 2026

Las condiciones especiales se aplicarán a los nuevos préstamos solicitados por los beneficiarios durante los 90 días de vigencia de la medida.

cómo funciona el plan de refinanciación de deudas para jubilados y pensionistas

Desde noviembre, el organismo también ofrece un plan especial de refinanciación de deudas para jubilados y pensionistas, que estará disponible durante 120 días.

La iniciativa comprende a los préstamos finalizados antes del 31 de mayo de 2026 que todavía mantienen cuotas impagas.

El beneficio contempla la exoneración total de los intereses, moras y recargos acumulados sobre la deuda original, así como la posibilidad de refinanciar el saldo pendiente en hasta 36 cuotas, con una tasa de interés equivalente a la mitad de la vigente.

BPS también redujo las tasas de interés de los préstamos para tratamientos de salud

Otra de las medidas implementadas por el organismo fue la reducción de las tasas de interés de los préstamos destinados a financiar gastos vinculados a la salud y la calidad de vida de los pasivos.

La tasa pasó del 19,5% al 12%, lo que representa una disminución de 7,5 puntos porcentuales.

Estos préstamos están destinados a financiar tratamientos dentales, la adquisición de audífonos, lentes y prótesis en general.