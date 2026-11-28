La caracterización y fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas de la metalmecánica , desarrollada con éxito en departamentos del centro-este de Uruguay, se extenderá al litoral sur y al centro-sur del país , informó a El Observador Cecilia Casulo, directora ejecutiva de la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CUFMA) .

Se trata de un emprendimiento de Avanza Mypes –programa del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU)– y CUFMA , que desembarcará en cinco departamentos .

Avanza Mypes, destacó Casulo, cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) .

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La directora ejecutiva de CUFMA asumirá la conducción general y la responsabilidad de la gestión y coordinación de todas las actividades previstas en este empuje de esta caracterización de la metalmecánica.

Para el desarrollo técnico de la consultoría, CUFMA contará con la asistencia especializada de la Dirección de Estudios Económicos (DEE) de la CIU, que brindará su experiencia en análisis sectorial, elaboración de diagnósticos, construcción de indicadores y formulación de propuestas estratégicas, con los aportes de Mariana Andriolo, Emilia Ruibal y Valeria Cantera.

Esta articulación permitirá combinar la capacidad de gestión y cercanía territorial de CUFMA con el respaldo metodológico y técnico de un equipo con más de tres décadas de trayectoria en el estudio de la industria nacional, asegurando así la solidez técnica y la pertinencia de los resultados esperados.

Como se adelantó, con base en el éxito del trabajo realizado en la región centro-este (en Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha y Lavalleja), la iniciativa llegará a San José, Colonia, Soriano, Florida y Flores.

La experiencia en el centro-este permitió generar información sistematizada sobre un sector clave y hasta ahora poco visibilizado, dijo Casulo.

Sus resultados fueron solicitados por integrantes del MIEM, ANDE, intendencias y centros comercales, lo que confirma el valor de contar con datos propios del territorio para la toma de decisiones.

Una base clave para la agroindustria

La metalmecánica es la infraestructura técnica que hace posible la actividad agroindustrial: talleres, herrerías, tornerías y pequeñas fábricas que construyen y reparan implementos, equipos para tambos y plantas lácteas, estructuras para galpones y silos, y corrales y mangas para el manejo ganadero, entre muchos otros productos y servicios.

Sin embargo, existe poca información sistematizada sobre su estructura, sus capacidades y sus necesidades a nivel departamental.

Lo qué se hará

El trabajo, previsto para desarrollarse en un plazo máximo de cuatro meses, contempla:

Mapear y caracterizar a las empresas y actores de la cadena en los cinco departamentos.

Relevar capacidades tecnológicas, necesidades y oportunidades mediante encuestas a empresas, entrevistas a actores clave y grupos focales en territorio.

Elaborar un diagnóstico y definir líneas estratégicas y un plan de acción de corto y mediano plazo.

Validar las propuestas en un taller con los actores locales.

El corazón del proyecto

“Escuchar a quienes trabajan cada día en los talleres y las empresas del interior es el corazón de este proyecto. Lo que aprendimos en el centro-este nos reafirma que conocer el sector es el primer paso para fortalecerlo, y queremos que esa mirada llegue a todo el litoral sur y centro-sur”, expresó Casulo.

Desde su fundación en 2014, CUFMA trabaja por la representación, promoción y visibilización de los fabricantes nacionales.

Esta nueva etapa busca, además, tender puentes entre empresas, gremiales, academia y gobiernos locales, para que el desarrollo de la metalmecánica regional sea una oportunidad compartida.

Casulo reflexionó que “más allá del diagnóstico y las propuestas, este trabajo lleva consigo una convicción profunda: las micro y pequeñas empresas metalmecánicas de la región no son actores marginales del sistema productivo, sino pilares sobre los que se sostiene buena parte de la economía del territorio”.

Visibilizarlas, fortalecerlas y acompañarlas en su desarrollo es, a la vez, un compromiso Visibilizarlas, fortalecerlas y acompañarlas en su desarrollo es, a la vez, un compromiso

“La apuesta es que la metalmecánica regional se convierta en un motor genuino de innovación, empleo de calidad y desarrollo para la región centro-este del Uruguay, promoviendo una agro industrialización inclusiva y sostenible”, concluyó.