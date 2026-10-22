Robó una camioenta en Artigas, escapó en dirección a Salto y terminó chocando contra un vehículo de la Policía

Cerca de las 22:00 del miércoles, un hombre robó una camioneta Fiat Toro en Bella Unión (Artigas) y se dirigió en dirección a la ciudad de Salto, en una persecución que incluyó el choque contra un vehículo de la Policía.
Tras el robo de la camioneta de color gris, las autoridades policiales se coordinaron entre sí y organizaron un operativo al costado de la calle cerca de la localidad de Villa Constitución, en Salto.
Las investigaciones apuntan a que la camioneta sufrió una rotura en una de las ruedas, lo que hizo perder el control al conductor y posteriormente chocar contra una camioneta policial de la Brigada Departamental de Seguridad Rural.
Un funcionario policial fue lesionado por el impacto, que le causó fracturas en las costillas. El hombre que robó la camioneta, en tanto, quedó detenido a disposición de Fiscalía de Artigas.
También este jueves, pero en Montevideo, ocurrió otra persecución policial que involucró a más de diez patrulleros, y acabó con un hombre de 40 años abatido y otros tres heridos de bala en las inmediaciones del hipódromo de Maroñas.
El operativo comenzó en la zona de Reducto, cuando efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje vieron a cinco personas en actitud sospechosa salían de un pasillo donde está una vivienda investigada por venta de drogas.
Cuando los efectivos intentaron identificarlos, los cinco subieron a un vehículo blanco y emprendieron la fuga.