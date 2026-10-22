Robó una camioenta en Artigas, escapó en dirección a Salto y terminó chocando contra un vehículo de la Policía

Cerca de las 22:00 del miércoles, un hombre robó una camioneta Fiat Toro en Bella Unión (Artigas) y se dirigió en dirección a la ciudad de Salto , en una persecución que incluyó el choque contra un vehículo de la Policía .

Tras el robo de la camioneta de color gris, las autoridades policiales se coordinaron entre sí y organizaron un operativo al costado de la calle cerca de la localidad de Villa Constitución , en Salto.

Las investigaciones apuntan a que la camioneta sufrió una rotura en una de las ruedas , lo que hizo perder el control al conductor y posteriormente chocar contra una camioneta policial de la Brigada Departamental de Seguridad Rural.

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Persecución policial con más de diez patrulleros terminó con un delincuente abatido y tres heridos en Maroñas: lo que se sabe hasta el momento

Un funcionario policial fue lesionado por el impacto, que le causó fracturas en las costillas . El hombre que robó la camioneta, en tanto, quedó detenido a disposición de Fiscalía de Artigas.

También este jueves, pero en Montevideo, ocurrió otra persecución policial que involucró a más de diez patrulleros, y acabó con un hombre de 40 años abatido y otros tres heridos de bala en las inmediaciones del hipódromo de Maroñas.

El operativo comenzó en la zona de Reducto, cuando efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje vieron a cinco personas en actitud sospechosa salían de un pasillo donde está una vivienda investigada por venta de drogas.

Cuando los efectivos intentaron identificarlos, los cinco subieron a un vehículo blanco y emprendieron la fuga.