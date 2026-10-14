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Fiscalía investiga homicidio de recluso en cárcel de Santiago Vázquez: apuntan a otro preso como autor de las heridas con cortes carcelarios

Las autoridades intentaron separar el enfrentamiento y llevaron a ambos a la enfermería, pero uno llegó sin vida a este lugar

14 de octubre de 2026 12:56 hs
Cárcel Santiago Vázquez - COMCAR Módulos 1 al 3
Joaquín Ormando

La Fiscalía de Homicidios Primer Turno está investigando la muerte de un recluso de 25 años en la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar) y hay un preso señalado como autor tras una presunta pelea con cortes carcelarios, confirmó El Observador con fuentes fiscales.

Según informó en primera instancia Subrayado de Canal 10, el caso ocurrió por la mañana del martes, las autoridades intentaron separar el enfrentamiento y llevaron a ambos a la enfermería, pero uno llegó sin vida a este lugar. El caso está siendo investigado por la Fiscalía a cargo de Sabrina Flores.

En junio de este año, otro recluso había sido asesinado en este mismo complejo penitenciario. En ese caso, se trató de un hombre de 30 años que fue asesinado con un arma blanca tras recibir un corte en el pecho. Este incidente se registró entre personas privadas de libertad durante el horario de convivencia.

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El personal intervino y solicitó asistencia médica para la víctima. El hombre fue llevado al centro médico del complejo, lugar en que se confirmó su muerte. Por otro lado, el posible autor de ese ataque había sido identificado y apartado del sector.

En enero, también en el exComcar, otro preso de 31 años fue asesinado por su compañero de celda, esta víctima fue agredida con un corte carcelario. Personal penitenciario trasladó de urgencia a la víctima, pero esta murió antes de llegar a recibir atención médica. Este recluso asesinado cumplía pena por los delitos de rapiña especialmente agravada y hurto.

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