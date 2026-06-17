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/ Nacional / SANTIAGO VÁZQUEZ

Recluso del exComcar fue asesinado con un arma blanca: el sospechoso de cometer el crimen está identificado

La víctima de 30 años fue llevada al centro médico del complejo, lugar en que se confirmó su muerte

17 de junio de 2026 16:44 hs
Cárcel Santiago Vázquez - COMCAR Módulos 1 al 3
Joaquín Ormando

Una recluso de 30 años del complejo penitenciario de Santiago Vázquez (exComcar) fue asesinado con un arma blanca tras recibir un corte en el pecho. Las autoridades identificaron a otro preso como posible autor.

El incidente se registró entre personas privadas de libertad durante el horario de convivencia. El personal intervino y solicitó asistencia médica para la víctima.

El hombre fue llevado al centro médico del complejo, lugar en que se confirmó su muerte. Por otro lado, el posible autor del ataque fue identificado, apartado del sector y permanece a disposición de las autoridades del exComcar. El hecho está siendo investigado por la Policía Científica.

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En enero, también en el exComcar, otro preso de 31 años fue asesinado por su compañero de celda, la víctima fue agredida con un corte carcelario. Personal penitenciario trasladó de urgencia a la víctima, pero esta murió antes de llegar a recibir atención médica. Este recluso asesinado cumplía pena por los delitos de rapiña especialmente agravada y hurto.

A fines de abril, la Justicia condenó a siete presos a 30 años de prisión por incendio en en este complejo en el que murieron otros seis reclusos. Esta condena se logró mediante juicio oral por el crimen ocurrido el 25 de setiembre de 2024, se les impuso a cada uno la pena de treinta años de prisión y que los culpables deban indemnizar al Estado por los gastos derivados de su reclusión. Esto incluye alimentación, vestimenta y alojamiento.

La fiscal de Homicidios Andrea Naupp lideró la investigación de este caso, que según las averiguaciones se originó en el marco de un conflicto entre internos dentro de un módulo del centro carcelario. Las tensiones derivaron en el incendio contra una celda específica donde quedaron atrapadas las víctimas

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