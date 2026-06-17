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Boca Juniors será dirigido por un exentrenador de Nacional y el futuro de Edinson Cavani está muy complicado

Edinson Cavani no entra en los planes del nuevo entrenador de Boca Juniors, pero su contrato con el club expira el 31 de diciembre

17 de junio de 2026 17:17 hs
Edinson Cavani

Edinson Cavani

Foto: AFP

Rodolfo Arruabarrena, futuro entrenador de Boca Juniors, y el presidente Juan Román Riquelme aprovechan la pausa del Mundial 2026 para hacer una importante reconstrucción del equipo y en la misma no figura el nombre de Edinson Cavani.

Según medios argentinos, Arruabarrena prescindirá de varios jugadores del actual plantel.

En tal sentido, en las últimas horas el español Ander Herrera se despidió del club tras acordar la rescisión de su contrato la semana pasada. Seguirá su carrera en Real Zaragoza.

Este martes se acordó la rescisión del delantero Nicolás Orsini, quien no había estado en la consideración del técnico saliente, Claudio Úbeda.

El histórico de Boca Juniors que explotó tras la eliminación de la Copa Libertadores: "Si Riquelme no tiene las pelotas para echar a Cavani, es una falta de respeto"; mirá el video

La drástica decisión que analiza Edinson Cavani en su peor año en Boca Juniors en el que no juega desde hace cuatro meses

Cavani, de 39 años, se recupera de una intervención en la columna dado que una lesión lumbar lo tuvo a maltraer todo el primer semestre del año en el que apenas pudo jugar dos partidos.

Según medios argentinos Agustín Martegani, Marcelo Weigandt, Lucas Janson y Carlos Palacios tampoco están en los planes de Arruabarrena, quien dirigió a Nacional en 2013.

Cavani tiene contrato hasta el 31 de diciembre y a lo largo de su trayectoria siempre ha respetado y hecho respetar los contratos hasta su término, por lo que si no hay acuerdo de rescisión, se quedará en Boca a pelear su lugar en el equipo.

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