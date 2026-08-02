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La decisión final de Vozinha con Colo Colo: el arquero de Cabo Verde, elegido por FIFA en el equipo ideal del Mundial 2026, terminó con la novela de su pase

El futbolista de 40 años determinó su futuro y culminó con las especulaciones de los últimos días

2 de agosto de 2026 12:26 hs
Vozinha ya viaja en el avión hacia Santiago de Chile para firmar con Colo Colo

Vozinha ya viaja en el avión hacia Santiago de Chile para firmar con Colo Colo

La extensa e intensa trama sobre el futuro de Josimar José Évora Dias, popularmente conocido como Vozinha, está llegando a su desenlace definitivo. El experimentado arquero de 40 años, una de las grandes sensaciones de Cabo Verde en el Mundial 2026, abordó un vuelo desde Madrid con destino a Santiago para sellar formalmente su incorporación a Colo Colo y transformarse en nuevo refuerzo del conjunto albo.

La operación atravesó diversos matices e instancias de tensión durante los últimos días.

En Colo Colo se preparan para su llegada

A pesar de haber alcanzado un acuerdo de palabra por 18 meses con Colo Colo y de haber sido anunciado preliminarmente en sus plataformas oficiales, el arribo del golero africano sufrió demoras asociadas a trámites burocráticos y de visado.

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Para agregar dramatismo a la negociación, en medio de la espera surgió un firme interés del Renaissance Sportive Berkane de Marruecos, comandado por el exentrenador de su selección, lo que sembró dudas sobre la concreción del traspaso.

Sin embargo, las gestiones llegaron a buen puerto y el veterano golero despejó los fantasmas en sus redes sociales anticipando que "el próximo capítulo está en camino".

El arquero arribará a territorio chileno en las últimas horas de este domingo y se someterá durante la jornada del lunes a los exámenes médicos de rutina. Superada esa instancia, estampará la firma que lo vinculará al Cacique para asumir el reto de defender el arco de uno de los clubes más grandes del continente.

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