La asamblea de médicos capitalizadores del Casmu resolvió remover del Consejo Directivo al expresidente de la mutualista Raúl Rodríguez y a otros tres integrantes , luego de analizar informes sobre presuntas irregularidades durante la administración anterior, correspondientes al período 2022-2025, según supo El Observador en base a un comunicado difundido este jueves.

La decisión se tomó en la madrugada de este jueves 19 de noviembre, tras una asamblea general extraordinaria que comenzó el miércoles por la noche y en la que también se aprobó presentar una denuncia ante Fiscalía y promover una acción civil contra los directivos señalados.

Según informó en primera instancia Búsqueda, la remoción de Rodríguez, quien ocupaba el cargo de prosecretario, fue aprobada por 544 votos a favor y 198 en contra. La resolución también alcanzó al tesorero Juan José Areosa y a los suplentes Andrea Zumar y Marcelo Gilard.

La asamblea se desarrolló en un clima de tensión, que incluyó gritos, según consignó el citado medio. La instancia había sido convocada para analizar los resultados de una auditoría solicitada en marzo, que buscaba determinar eventuales irregularidades e incumplimientos normativos durante la gestión anterior.

Casmu denunciará los hechos ante Fiscalía

Además de las remociones, los médicos capitalizadores aprobaron por 562 votos a favor y 119 en contra que la institución presente una denuncia ante Fiscalía por los hechos que surgen de los informes.

La auditoría detectó presuntas modificaciones en balances, perjuicios derivados de contratos y posibles conflictos de interés, situaciones que podrían configurar el delito de estafa.

Por otra parte, la asamblea resolvió, con 481 votos a favor y 127 en contra, promover una acción civil contra Rodríguez, Areosa, Zumar y Gilard para procurar recuperar eventuales perjuicios económicos.

En el comunicado difundido este jueves, Casmu confirmó que la asamblea resolvió "hallar responsables a los Dres. Rodríguez, Areosa, Zumar y Gilard por los hechos narrados en el informe", así como removerlos de sus cargos como titulares y suplentes del Consejo Directivo.

La institución también ratificó su decisión de "denunciar a Fiscalía los hechos que surgen de los informes" y "promover una acción civil de recupero contra los Dres. Rodríguez, Areosa, Zumar y Gilard".

"Esperamos que esta compleja jornada redunde en beneficio de los asociados, trabajadores médicos y no médicos y de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud", concluyó el comunicado.

La respuesta de Raúl Rodríguez: "Fue una caza de brujas"

Tras conocerse la decisión, Rodríguez rechazó las acusaciones y cuestionó la auditoría que sirvió de base para las resoluciones adoptadas por la asamblea.

"Estoy con total tranquilidad, como siempre. Sin ningún tipo de problema. Fue una caza de brujas preparada por dos abogaduchos que trataron de inventar cosas", declaró a El País.

El expresidente también puso en duda la independencia de la firma encargada de realizar el trabajo. "Fue una auditoría de RSM, que está vinculada a los prestamistas de Casmu. Así que tranquilo, como dije siempre. Me tocó en este momento perder y nos va a tocar de nuevo ganar. Nada me baja los brazos. No tengo ninguna intranquilidad", agregó.

Con las remociones, Álvaro Arigón y Mónica Castilla pasarán a integrar el Consejo Directivo de la mutualista.

La resolución se produce mientras Casmu continúa bajo intervención del Poder Ejecutivo, una medida que comenzó en julio de 2024 ante la situación económica y financiera de la institución.