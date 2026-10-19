Tribunal de Apelaciones confirmó la condena de Moisés Martínez: el padre actuó como "un tirano doméstico" pero la violencia había cesado y "lo ejecutó"

El Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno confirmó por unanimidad la sentencia de primera instancia que condenó a Moisés Martínez Pereira a 12 años de penitenciaría por el homicidio a su padre que había sido dictaminada por la jueza María Noel Odriozola el 8 de abril.

En la sentencia, a la que accedió El Observador, el Tribunal afirmó que el padre actuó históricamente como un "tirano doméstico" que sometió a sus hijos Moisés y Sara, a su hijastra Ana Paula, y a su esposa, a maltratos y abusos graves y sistemáticos, que los testigos no dudan en calificar de torturas; pero señaló que esos hechos cesaron en el año 2010.

La sentencia cita los relatos de los hijos que fueron víctimas de los abusos y la violencia, y declararon en el juicio que vieron como amenazaba a su madre con un cuchillo y que tenían un código secreto para avisar a un tío para que acudiera a ayudarlos.

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Los ministros Marcelo Malvar (redactor de la sentencia), Dolores Sánchez y Graciela Eustacchio coincidieron en que los hechos de violencia son anteriores a la fecha en que el padre de Moisés estuvo preso en el año 2010 por abusos contra Sara, y no se registraron denuncias posteriores. Consideraron que porque luego de esa condena el agresor frenó los abusos. "En el presente (2025), existían mecanismos de protección legal totalmente operativos que el acusado o su familia pudieron haber activado antes de recurrir a la violencia".

Para el tribunbal a partir de 2010 los abusos cesaron y Moisés llegó a vivir con su padre cuando estuvo en situación de calle o cuando se separó de su pareja.

Si bien admitieron que los testigos relataron algunos abusos posteriores a la prisión de 2010, apuntaron a que "la ubicación temporal de estos abusos es difusa", Martínez "no los refirió", y la madre ubicó algunos hechos en la etapa anterior al encarcelamiento de la víctima. "En consecuencia, tales abusos ocurrieron probablemente mientras el acusado era niño, y eventualmente hasta poco después de que Martínez recuperará la libertad, extremo que conforme se deduce del contexto, habría ocurrido en 2011 o 2012, cuando apenas liberado fue a buscar a su hija Sara a la salida del liceo".

La posible mudanza del padre a Paysandú y como "lo ejecutó"

La sentencia ubicó el detonante del homicidio en una posible mudanza del padre a Paysandú, donde vivía la madre de Moisés. Relata que a raíz de esa noticia, tuvo una charla con su hermana en la que se enteró de hechos de violencia hacia su madre que no sabía y luego al llegar a Montevideo tuvo otras conversaciones que versaron sobre la violencia que habían sufrido cuando eran niños.

"No surge prueba fehaciente de la voluntad de Martínez de viajar o de retomar e vínculo con Mercedes, entendido como mensajes o conversaciones, pero fue un hecho que sus familiares asumieron como posible", afirma.

El imputado, a raíz de lo anterior se encontraba muy angustiado y aproximadamente dos días antes de que se descubrieran los hechos – el 27 de mayo de 2025 – fue a la casa de su padre.

Describen los ministros que una vez en el interior, "el imputado efectuó múltiples disparos con un arma de fuego contra Carlos Martínez, quien falleció a consecuencia de ellos, siendo todas las heridas potencialmente mortales y no se comprobaron lesiones defensivas de parte de la víctima".

De acuerdo con la pericia forense señalan que la víctima de 58 años sabía de artes marciales y por lo menos alguna vez poseyó armas propias de esas disciplinas como ser dagas, katanas y nunchakus. Sin embargo, no tuvo oportunidad de defenderse. "Se concluye que el acusado le disparó sin oportunidad de que se defendiera: lo ejecutó". Al ser detenido dijo algo como: "Hice lo que tenía que hacer o hice justicia".

La sentencia menciona que si bien la fiscalía insinuó otros motivos como el móvil del robo o la posibilidad de que estuviera bajo los efectos de las drogas, ninguna de las dos posibilidades se confirmó. "No puede concluirse que el móvil del hecho haya sido el robo", dijo el tribunal sobre lo primero y "tampoco surge alegado por fiscalía, ni probado, que el acusado haya actuado bajo los efectos de estupefacientes, pese a que existen indicios de que era consumidor", agregó.

Si bien la fiscalía insinúa otros motivos – aunque no llega a afirmarlos – derivados del desorden que lucía la finca y que fueron relevados por Policía Científica (2ª. aud. 20.30 y 40.00), de la prueba no puede concluirse que el móvil del hecho haya sido el robo, lo que es contradictorio con lo que viene de exponerse, así como con la actitud del acusado de permanecer en la finca.

Tampoco surge alegado por fiscalía, ni probado, que el acusado haya actuado bajo los efectos de estupefacientes, pese a que existen indicios de que era consumidor