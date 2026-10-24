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Dos menores de edad fueron detenidos por el homicidio del joven de 18 años al que le robaron la moto

Las averiguaciones concluyeron que la moto robada fue posteriormente incendiada en Manga, informó el Ministerio del Interior

24 de octubre de 2026 19:25 hs
Menor fue detenido por el homicidio de un joven de 18 años
Menor fue detenido por el homicidio de un joven de 18 años Foto: Ministerio del Interior

Dos adolescentes, de 15 y 16 años, quedaron detenidos en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por el homicidio de un joven 18 años en Manga, al que le robaron su motocicleta.

La víctima murió de un disparo de arma de fuego ocurrido en la noche del martes, en la intersección de de Don Pedro de Mendoza y Camino Trabal. Las averiguaciones concluyeron que la moto robada fue posteriormente incendiada en Manga.

También se logró identificar a los dos menores de edad como presuntos participantes en el homicidio. Este sábado se realizaron varios allanamientos y se pudo detener a ambos.

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El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Adolescentes de 3.er Turno.

En su momento, desde la Policía informaron que la víctima tenía una herida de arma de fuego en la región axilar. Varias personas que llegaron al lugar intentaron auxiliarlo y le practicaron maniobras de reanimación mientras esperaban la llegada de una emergencia médica, que finalmente confirmó la muerte.

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