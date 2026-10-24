Agustín Álvarez Martínez anotó un nuevo gol para Talleres, pero Juan Manuel Gutiérrez le ahogo la fiesta y le dio la victoria en la hora a Defensa y Justicia

Defensa y Justicia venció 2-1 a Talleres de Córdoba por la fecha 14 del Torneo Clausura de Argentina , en un encuentro en el que dos uruguayos fueron protagonistas con un gol cada uno: Agustín Álvarez Martínez en el equipo perdedor, y Juan Manual Gutiérrez con una asistencia y el tanto que definió el partido.

Álvarez Martínez fue el encargado de abrir el marcador del partido a los 32 minutos , cuando le quedó un rebote dentro del área y lo aprovechó para meter una potente volea de derecha que decretó el 1-0 para la T.

Es el tercer gol en siete partidos del exdelantero de Peñarol con la camiseta de Talleres, club al que llegó en el último mercado de pases proveniente del Monza de Italia.

¡¡CÓMO ESTÁ EL CANARIO!! Control y fierrazo de Agustín Álvarez Martínez, el goleador uruguayo ex-Peñarol, que le rompió el arco a Borgogno y marcó el 1-0 de Talleres ante Defensa en el Kempes. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/dhztBJKBgE

El ex Nacional Leandro Fernández empató las acciones en el arranque de la segunda mitad, luego de recibir un pase de Juan Manuel Gutiérrez y definir de zurda al primer palo del arquero Ezequiel Unsain.

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A los 88 minutos, cuando parecía que el partido se iba en empate, Valentín Loza metió un pase al vacío para Gutiérrez, que con un zurdazo cruzado venció a Unsain y decretó el 2-1 para Defensa.

El también exjugador de Nacional acumula tres tantos y cinco asistencias en 14 partidos del Torneo Clausura argentino. En el año jugó 32 partidos y sumó seis tantos y ocho asistencias, promediando casi una participación de gol cada dos partidos.

¡¡AGÓNICO GOLAZO DEL URUGUAYO GUTIÉRREZ, PARA QUE DEFENSA LO DE VUELTA EN EL KEMPES Y SE PONGA 2-1 ANTE TALLERES POR EL #TorneoClausura!!



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Con esta victoria Defensa y Justicia quedó en el segundo lugar del Grupo A con 27 puntos, a dos del puntero Instituto aunque con un partido más que el conjunto cordobés.

Talleres, en tanto, está último en esa zona con apenas 9 unidades en 14 partidos, a diez unidades de Independiente, octavo y último clasificado hasta el momento a los playoffs del Torneo Clausura.

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura de Argentina: