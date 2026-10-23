Defensor Sporting perdía por 7 a falta de 3'46'' pero se lo dio vuelta y le ganó a Oberá de Argentina por Liga Sudamericana

Defensor Sporting abrió este viernes su participación en el grupo D de la Liga Sudamericana de Básquetbol con un épico triunfo contra Oberá Tenis Club de Argentina. El fusionado perdía 69-62 a falta de tres minutos y 46 segundos, pero con un aplastante parcial de 12-5 terminó ganando 74-69.

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Danjel Purifoy fue el goleador de Sporting con 15 puntos.

Mustapha Heron lo secundó con 13 y Mateo Bianchi metió 10.

Heron y Bianchi lideraron el rebote con seis cada uno.

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El ex Malvín y Aguada, Juan Santiso, se lució con 11 asistencias y también aportó siete puntos.

Defensor Sporting quebró así una racha de cinco derrotas ante equipos argentinos.

El año pasado perdió contra Ferro 65-80, Regatas 56-72 y Quimsa 76-78, mientras que en 2024 perdió el tercer puesto en Paysandú ante Ciclista Olímpico 68-73, ante el mismo club en fase de grupos 85-89 y en esa instancia abrió su participación ganándole a Obras Basket 83-77.

El equipo de Gonzalo Brea quiere volver a ser protagonista de la Liga Sudamericana donde en 2025 fue tercero y en 2024 cuarto.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

El grupo D se juega en el Maracanazinho de Río de Janeiro con Flamengo como locatario.

Este sábado, a la hora 17.10, Sporting se medirá con Paisas de Colombia, mientras que el domingo chocará a la hora 20.10 contra Flamengo.