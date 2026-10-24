Liga Sudamericana de Básquetbol: Defensor Sporting perdió 85-75 contra Paisas de Colombia en Río de Janeiro, donde se enfrentará a Flamengo el domingo

Defensor Sporting perdió 85-75 contra Paisas de Colombia por la segunda fecha de la fase de grupos de la Liga Sudamericana de Básquetbol, en un encuentro disputado en el gimnasio Maracanazinho de Río de Janeiro, Brasil.
El violeta, que venía de vencer 74-69 a Oberá Tenis Club de Argentina el viernes, comenzó mejor el partido ante Paisas y terminó el primer cuarto con una ventaja de 17-16.
Sin embargo, desde el segundo cuarto en adelante los colombianos dominaron el encuentro. Se llevaron el segundo corto 22-17 para irse al descanso 38-34, y ampliaron a nueve la diferencia al final del tercer chico con un parcial de 25-17.
Paisas manejó esa ventaja durante todo el último corto, que Defensor se llevó por 24-22 para maquillar el resultado.
Michaell Jackson fue el máximo anotador del conjunto ganador con 23 unidades, mientras que Charles García sumó 19 tantos y 7 rebotes. En Defensor destacó Mateo Bianchi, que sumó 17 puntos y 5 rebotes.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
El equipo de Gonzalo Brea quiere volver a ser protagonista de la Liga Sudamericana donde en 2025 fue tercero y en 2024 cuarto.
El grupo D se juega en el Maracanazinho de Río de Janeiro con Flamengo como locatario. Este domingo chocará a la hora 20:10 contra el mengao, que este sábado por la noche se enfrenta a Oberá.