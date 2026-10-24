Liga Sudamericana de Básquetbol: Defensor Sporting perdió 85-75 contra Paisas de Colombia en Río de Janeiro, donde se enfrentará a Flamengo el domingo

Defensor Sporting perdió 85-75 contra Paisas de Colombia por la segunda fecha de la fase de grupos de la Liga Sudamericana de Básquetbol , en un encuentro disputado en el gimnasio Maracanazinho de Río de Janeiro, Brasil.

El violeta, que venía de vencer 74-69 a Oberá Tenis Club de Argentina el viernes, comenzó mejor el partido ante Paisas y terminó el primer cuarto con una ventaja de 17-16.

Sin embargo, desde el segundo cuarto en adelante los colombianos dominaron el encuentro. Se llevaron el segundo corto 22-17 para irse al descanso 38-34, y ampliaron a nueve la diferencia al final del tercer chico con un parcial de 25-17.

Paisas manejó esa ventaja durante todo el último corto, que Defensor se llevó por 24-22 para maquillar el resultado.

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Michaell Jackson fue el máximo anotador del conjunto ganador con 23 unidades, mientras que Charles García sumó 19 tantos y 7 rebotes. En Defensor destacó Mateo Bianchi, que sumó 17 puntos y 5 rebotes.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

El equipo de Gonzalo Brea quiere volver a ser protagonista de la Liga Sudamericana donde en 2025 fue tercero y en 2024 cuarto.

El grupo D se juega en el Maracanazinho de Río de Janeiro con Flamengo como locatario. Este domingo chocará a la hora 20:10 contra el mengao, que este sábado por la noche se enfrenta a Oberá.