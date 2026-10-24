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Nacional vs Liverpool: qué día y a qué hora juegan y por dónde ver un partido clave para el Torneo Clausura

El tricolor puede quedar como puntero del Torneo Clausura si vence a Liverpool, en un Gran Parque Central con entradas agotadas

24 de octubre de 2026 14:05 hs
Sebastián Coates y Ezequiel Olivera en el último partido entre Nacional y Liverpool

Sebastián Coates y Ezequiel Olivera en el último partido entre Nacional y Liverpool

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional se enfrentará con Liverpool este domingo, en un partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura. Se trata de un encuentro clave para la última competencia del año, ya que si gana el tricolor superará en la tabla al negriazul, puntero del torneo.

¿Cuándo juegan Nacional vs Liverpool?

El encuentro entre el equipo tricolor y el conjunto negriazul se disputará este domingo 25 de octubre.

¿A qué hora juegan Nacional vs Liverpool?

El pitazo inicial está programado para la hora 20.00.

¿Dónde juegan Nacional vs Liverpool?

El escenario designado para este compromiso es el Gran Parque Central.

Nacional agotó las entradas para el partido ante Liverpool y jugará su tercer encuentro consecutivo con el Gran Parque Central lleno

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¿Dónde ver en vivo Nacional vs Liverpool?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Entradas para Nacional vs Liverpool

Nacional informó que agotó sus entradas para el encuentro ante Liverpool. Los negriazules aún pueden obtener su acceso a través de RedTickets, con precios de $ 500 para las socios y $ 700 para el público en general.

Los menores de hasta 11 años ingresan gratis acompañados de un adulto.

Equipo arbitral

Para este encuentro de la duodécima jornada, se designó al siguiente equipo oficial para impartir justicia:

  • Árbitro central: Gustavo Tejera.
  • Primer asistente: Andrés Nievas.
  • Segundo asistente: Héctor Bergaló.
  • Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez.
  • VAR: Antonio García.
  • AVAR: Leodán González.

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