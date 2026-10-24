José María Giménez se enfrentó por primera vez al Atlético de Madrid: fue aplaudido por todo el Estadio y no pudo evitar la derrota del Deportivo de La Coruña

José María Giménez se enfrentó por primera vez al Atlético de Madrid este sábado por la tarde en la derrota 1-0 de su Deportivo de La Coruña por LaLiga de España , en un encuentro disputado en un Estadio Metropolitano de Madrid que ovacionó al zaguero uruguayo.

Se trataba de un partido de emociones fuertes para Josema , que visitó por primera vez el Metropolitano sin ser parte del Atleti, club que defendió por 13 años antes de partir rumbo a Galicia para defender al Deportivo en una cesión.

Ya en la previa las redes sociales del equipo madrileño le dieron la bienvenida al defensor celeste cuando llegó al Metropolitano, al igual que al centrocampista español Mario Soriano.

"¡Bienvenidos a vuestra casa!", se lee en un tuit del Atleti que muestra a Josema saludando a algunos funcionarios de la comunicación del club.

El gol de Martín Satriano en el debut de Dani Carvajal con Getafe, que enfrentó a Rayo Vallecano por LaLiga de España

José María Giménez reveló que pidió a Atlético no incluir "la cláusula del miedo" al ser cedido a Deportivo y jugará un partido "especial" ante los colchoneros

¡Bienvenidos a vuestra casa!



Josema y Mario Soriano pic.twitter.com/tqxSacaLq6 — Atlético de Madrid (@Atleti) October 24, 2026

Luego llegó el momento de la presentación de los equipos titulares por los altoparlantes del estadio. Cuando se anunció el nombre de Giménez, todo el Metropolitano se unió en una prolongada ovación al uruguayo.

Esa ovación se repitió cuando Josema salió a la cancha y dedicó unos aplausos a su antigua afición, que le retribuyó el gesto. Hasta su exentrenador Pablo "Cholo" Simeone se sumó al homenaje. No faltó tampoco el clásico cántico "U-ru-guayo".

All this love is for you, Josema pic.twitter.com/tQCK6HwpvJ — Atlético de Madrid (@atletienglish) October 24, 2026

El partido se definió a los 48 minutos. Alex Grimaldo encaró por banda izquierda y envió un centro al medio del área, donde Julián Álvarez apareció por detrás de Giménez y anotó el 1-0 que luego fue definitivo.

Cuando finalizó el encuentro José María Giménez firmó varios autógrafos para hinchas del Atleti, y el canal Movistar Plus mostró como se abrazó con varios niños que se quedaron a verlo.

Con esta victoria el Atleti se consolidó en el segundo lugar de LaLiga con 25 puntos, a dos unidades y con un partido más que el Barcelona, que este domingo a las 17:00 jugará el clásico español contra el Real Madrid.

El Depor de Josema, en tanto, quedó décimo en la tabla con 11 unidades, a un punto del Alavés, séptimo y hasta el momento último clasificado a copas internacionales.